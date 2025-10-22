Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Suri Cruise buồn bã

  • Thứ tư, 22/10/2025 15:25 (GMT+7)
  • 15:25 22/10/2025

Con gái của Tom Cruise được bắt gặp với vẻ ngoài buồn bã, thất thần. Katie Holmes sau đó lại gần và động viên Suri.

Theo Daily Mail, hình ảnh mới đây của Suri Cruise gây chú ý. Cô được bắt gặp khi đang ngồi trên một bậc thềm, trước cửa nhà ở New York (Mỹ). Suri diện đồ đông và hai tay ôm mặt, vẻ ngoài buồn bã.

Trong một khoảnh khắc, con gái của Tom Cruise cúi gằm mặt xuống, thể hiện sự chán nản. Một lúc sau, Katie Holmes xuất hiện và tiến lại gần con gái. Nữ diễn viên ngồi nói chuyện, động viên Suri. Tiếp đó, hai mẹ con rời đi khỏi địa điểm, cùng đi dạo và mua bánh ngọt.

Katie Holmes được trông thấy với ly cà phê trên tay. Cô diện trang phục nổi bật với áo len kẻ sọc kết hợp quần ống rộng cùng phụ kiện là mắt kính và dép bệt. Trong khi Suri mặc đồ đơn giản với áo phao xanh navy cùng quần thể thao tối màu.

Vào tháng 8, Suri tham gia bộ phim hoạt hình mang tên Happy Hour ở thành phố New York.

suri cruise anh 1suri cruise anh 2

Hình ảnh gây chú ý của Suri. Ảnh: Backgrid.

Suri Cruise vừa kết thúc năm học đầu tiên tại trường đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania. Đây là một trong những trường nghệ thuật danh giá bậc nhất nước Mỹ. Con gái Tom Cruise được cho là đang học ngành thiết kế thời trang.

Nữ diễn viên Katie Holmes được cho là đã sốc khi con gái rời xa vòng tay mình để bắt đầu cuộc sống mới. “Katie rất tự hào về con gái, nhưng cũng vô cùng bảo bọc con bé”, nguồn tin tiết lộ trên Daily Mail.

Suri Cruise sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều là ngôi sao nổi tiếng. Cô nàng nhận được sự quan tâm của truyền thông ngay từ khi mới chào đời, được gọi bằng biệt danh “em bé nổi tiếng nhất nước Mỹ”. Mẹ của Suri là nữ diễn viên Katie Holmes, trong khi bố cô là Tom Cruise - một trong những tài tử đình đám nhất thế giới.

Ở ngưỡng tuổi trưởng thành, Suri Cruise sở hữu sắc vóc nổi bật. Cô thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ với gương mặt xinh xắn, đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười ngọt ngào. Suri có chiều cao ấn tượng với đôi chân dài.

