Ông Nawat nói lý do Yến Nhi trượt top 22

Trong livestream mới nhất, ông Nawat nhắc đến Hoa hậu Yến Nhi. Chủ tịch MGI giải thích lý do cô trượt top 22.

Sau chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), ông Nawat livestream và chia sẻ về kết quả cuộc thi. Trong đó, Chủ tịch MGI giải thích về việc các người đẹp đến từ Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana, Venezuela lọt vào top 5. Theo ông Nawat, ban đầu, thí sinh đến từ Mexico được ông "chấm" vào top 5. Song do cô không giỏi tiếng Anh nên đại diện đến từ Venezuela là thí sinh tiến sâu.

Đáng chú ý, trước câu hỏi của fan về về việc Yến Nhi trượt top 22, ông Nawat cho biết: "Cô ấy không có đủ điểm để vào top. Đừng hỏi tôi quá nhiều, tôi rất sợ fan của một số quốc gia. Họ rất nhạy cảm".

Yến Nhi trượt top 22 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan vào tối 18/10 với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Emma Tiglao - đại diện Philippines. ác danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về Thái Lan (á hậu 1), Tây Ban Nha (á hậu 2), Ghana (á hậu 3), Venezuela (á hậu 4).

Tân hoa hậu sinh năm 1994, cao 1,73 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch tại đại học Holy Angel. Tiglao đang là người mẫu, MC truyền hình có sức ảnh hưởng tại Philippines. Sau khi đăng quang, tài khoản Instagram của cô tăng vọt hơn 400.000 người theo dõi. Trước Miss Grand, Emma Tiglao có kinh nghiệm thi nhan sắc dày dặn. Cô là á quân Mutya ng Pilipinas 2012, top 15 Binibining Pilipinas 2014 và giành chiến thắng ở Binibining Pilipinas Intercontinental 2019. Cùng năm 2019, cô đại diện Philippines thi Miss Intercontinental tại Ai Cập và vào top 20 bán kết.

Đại diện Việt Nam là Yến Nhi trượt top 22. Điều này đồng nghĩa với việc hai năm liên tiếp thí sinh Việt Nam bị loại sớm ở Miss Grand.

Trước đó, Yến Nhi được xếp vào nhóm thí sinh có kỹ năng trình diễn khá tốt tại cuộc thi. Song, việc người đẹp bị loại sớm còn dựa vào nhiều yếu tố như ứng xử, giao tiếp ngoại ngữ, khả năng thuyết trình, bản lĩnh và mức độ ảnh hưởng.

So với các mùa giải trước, thí sinh Việt năm nay không được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Do đó, Yến Nhi mất cơ hội góp mặt trong top 22 và top 10 chung kết thông qua hình thức bình chọn ở hai giải Country's Power of the Year và Miss Popular Vote.