Cổ Thiên Lạc sang Việt Nam

Hai tài tử sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 11 để tham dự Gala Điện ảnh Hong Kong diễn ra từ ngày 6-8/11.

Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam diễn ra từ ngày 6-8/11 tại TP.HCM. Sự kiện có chủ đề "Together we dare to be powerful".

Ở lễ khai mạc, Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo sẽ góp mặt và có buổi giao lưu, nói chuyện với khán giả.

Trong khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong sẽ có 4 buổi trình chiếu phim gồm các tác phẩm Cửu Long thành trại: Vi thành, Stuntman, Bốn con đường mòn và Cửu biệt trùng phùng.

Cổ Thiên Lạc sẽ sang Việt Nam vào đầu tháng 11. Ảnh: Sohu.

Bà Liên Bội Tuyền (Josie Lin), Giám đốc điều hành AFAA cho biết việc tổ chức Gala Điện ảnh Hong Kong tại Việt Nam là dấu mốc văn hóa quan trọng. Bà cho biết: "Khán giả Việt Nam trẻ trung, nhiệt huyết và yêu điện ảnh. Chúng tôi hy vọng sự kiện này giúp người hâm mộ cảm nhận được sức hút của phim Hong Kong và tinh thần sáng tạo của các nhà làm phim".

Gala Điện ảnh Hong Kong đã lần lượt tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Phnom Penh (Campuchia) và Jakarta (Indonesia). Trạm dừng Việt Nam đánh dấu một bước quan trọng trên hành trình quảng bá phim Hong Kong, đồng thời mở ra tương lai đa dạng hóa, quốc tế hóa của nền điện ảnh này.

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952 trong một gia đình có truyền thống võ học. Năm 9 tuổi, ông theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên, và đến năm 14 tuổi đã đảm đương vai trò đóng thế trong các bộ phim hành động.

Xuyên suốt sự nghiệp, ngôi sao từng kết hợp với nhiều tên tuổi đình đám như Thành Long, Nguyên Bưu, Chân Tử Đan, và làm nức lòng khán giả yêu mến phim hành động võ thuật.

Tài tử nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim châu Á, tổ chức ở Hong Kong vào tháng 3/2023. Chia sẻ với HK01, Hồng Kim Bảo xúc động nói: "Tôi bất ngờ và hạnh phúc khi được vinh danh ở độ tuổi này. Giải thưởng có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định toàn bộ sự nghiệp diễn xuất của tôi".

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970. Năm 1995, anh trở nên nổi tiếng với vai diễn Dương Quá trong bộ phim võ thuật Thần điêu đại hiệp. Những năm gần đây, ngoài diễn xuất, Cổ Thiên Lạc tập trung cho công việc quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim.

Phim gần nhất có sự tham gia của Cổ Thiên Lạc là Sons of the Neon Night do Juno Mak đạo diễn, biên kịch và đồng sản xuất không đạt doanh thu cao.