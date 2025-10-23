Cô gái bắt được hoa cưới của Đỗ Thị Hà

Lễ cưới của Đỗ Thị Hà diễn ra vào tối 22/10 tại Quảng Trị. Phương Anh, bạn thân nhiều năm của cô dâu, là người bắt được hoa cưới.

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra vào tối 22/10 tại Quảng Trị, quê nhà chú rể. Hôn lễ diễn ra trong không gian rạp cưới rộng 2.300 m2, được dựng lên bên bờ sông Nhật Lệ thơ mộng.

Sau hôn lễ, khoảnh khắc được nhiều người trông đợi nhất là màn tung hoa cưới từ cô dâu. Chủ nhân nhận bó hoa cưới từ Đỗ Thị Hà là Phương Anh, bạn thân lâu năm của hoa hậu.

Phương Anh xúc động và ôm Đỗ Thị Hà khi nhận bó hoa cưới. Hiện, clip ghi lại khoảnh khắc này viral trên mạng xã hội.

Phương Anh nhận hoa cưới từ Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà và Phương Anh là bạn thân hơn 5 năm qua. Cả hai cùng ở chung phòng trong ký túc xá. Trong một lần livestream, người đẹp Thanh Hóa từng chia sẻ Phương Anh là người khuyên cô thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

"Cuộc sống của tôi từng rất nhạt nhẽo, chỉ biết đi học, về nhà nấu cơm, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Tôi chưa từng nghĩ chuyện tham gia một cuộc thi hoa hậu. Đến khi đi học quân sự, bạn cùng phòng thuyết phục tôi nộp đơn dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng tôi sợ trượt ngay từ vòng sơ khảo", Đỗ Thị Hà kể.

Sau đó, Phương Anh tiếp tục động viên Đỗ Thị Hà đăng ký thi. Bạn thân của Đỗ Thị Hà còn vào TP.HCM để cổ vũ cô thi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nhiều năm qua, cả hai giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ, đi ăn uống, cà phê. Tại lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa, Phương Anh có mặt từ sớm để chúc phúc bạn thân.

Sau lễ cưới ở Thanh Hóa và Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương còn tổ chức thêm một tiệc cưới tại Hà Nội vào 9/11. Theo thông tin, hoa hậu sẽ mời các đồng nghiệp trong showbiz tham gia buổi tiệc này. Đó là lý do dàn sao nổi tiếng không góp mặt trong tiệc cưới tối 22/10.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm yêu nhau nhưng không công khai chuyện tình cảm.

Trong ngày đặc biệt, chú rể nhắn nhủ cô dâu: "Cảm ơn em, người con gái đã cho anh biết thế nào là yêu. Hôm nay, sau tất cả năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".