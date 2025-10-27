Cuộc sống của Siu Black trước khi nhập viện

Theo chia sẻ từ gia đình, cách đây 2 tuần, Siu Black ngất xỉu tại nhà riêng và được gia đình cho nhập viện điều trị tại bệnh viện ở Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Vài ngày gần đây, tình hình sức khỏe của Siu Black chuyển biến xấu nên gia đình xin chuyển về viện Gia Lai. Theo người thân, Siu Black bị tràn dịch màng phổi phải. Bác sĩ đang theo dõi tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ.

Ông Đức Hùng, chồng Siu Black, cũng cho biết ca sĩ bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước. Tuy nhiên, thời gian qua, cô vẫn đi diễn, tham gia nhiều sự kiện khác nhau. Hôm 19/10, tức ít ngày trước khi nhập viện, cô biểu diễn tại Quảng Trị. Theo video do nữ ca sĩ đăng tải, cô vui vẻ khi được khán giả cổ vũ, xin chụp hình cùng.

Trên trang cá nhân, Siu Black thường chia sẻ các video, vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày lẫn những buổi biểu diễn. Siu Black sinh năm 1967, được mệnh danh “họa mi Tây Nguyên” nhờ giọng hát nội lực, cao vút. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Siu Black học thanh nhạc tại trường nghệ thuật Đắk Lắk, sau đó tham gia đoàn ca múa địa phương. Kể từ đó, Siu Black tham gia nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ.

Giai đoạn thập niên 2000, Siu Black phủ sóng truyền hình. Cô đảm nhận vai trò giám khảo Vietnam Idol các mùa 2007, 2008, 2010 và Asian Idol 2007. Cô còn thử sức ở lĩnh vực phim ảnh qua các vai diễn trong Huyền thoại bất tử (2009) với nhân vật Má mì, Giải cứu thần chết (2009) vai Bà Tiên Két... Năm 2010, cô tham gia cuộc thi nhảy Bước nhảy hoàn vũ và đạt vị trí thứ ba. Những năm sau đó, cô góp mặt trong nhiều chương trình như Rock Việt năm 2022, The Voice, Sao tìm sao, Tiếng hát đại ngàn, Vietnam Idol 2023… với những vai trò khác nhau.

Siu Black nổi tiếng nhất nhờ những bài hát như Ngọn lửa cao nguyên, Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Em muốn sống bên anh trọn đời… Các bài hát đã gắn liền với biết bao thế hệ khán giả Việt, ghi dấu trong lòng người nghe hình ảnh một Siu Black tài năng, nội lực.

Về đời tư, cô kết hôn với Nguyễn Đức Hùng năm 1990 và có hai con trai. Họ ly hôn năm 2013 sau gần hai thập kỷ chung sống. Siu Black từng gặp biến cố lớn về tài chính khi kinh doanh thất bại, nợ nần. Năm 2020, Siu Black giảm từ 72 kg xuống còn 54 kg. Thời điểm đó, Siu Black tâm sự cô vẫn nợ nhưng thấy hài lòng với cuộc sống khi tái hợp chồng cũ, gia đình sum vầy.

