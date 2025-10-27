Hòa Minzy được tặng 4 phong bì ở lễ cưới Quỳnh Châu

Sau tiết mục biểu diễn ngẫu hứng ở lễ cưới Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Hòa Minzy được cô dâu, chú rể tặng 4 phong bì và 20 đêm ở phòng khách sạn.

Hòa Minzy là một trong các nghệ sĩ tới chúc mừng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn trong tiệc cưới diễn ra tối 26/10 tại TP.HCM. Nữ ca sĩ ngẫu hứng lên sân khấu thể hiện ca khúc Bắc Bling đồng thời cùng các khách mời khác khuấy động bầu không khí. Sau tiết mục này, chú rể Phát Nguyễn tặng Hòa Minzy 4 phong bì. Tuy nhiên, ê-kíp không tiết lộ số tiền cụ thể.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn xin thêm 20 đêm ở khách sạn 4 sao. Chú rể Phát Nguyễn khẳng định khi Hòa Minzy tới Đà Lạt nghỉ dưỡng sẽ sắp xếp phòng như cô mong muốn.

Hòa Minzy trong lễ cưới á hậu Quỳnh Châu. Ảnh: NVCC.

Trong tiệc cưới tối 26/10, cô dâu, chú rể đón tiếp khoảng 800 khách mời với nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thúy Ngân, Hòa Minzy, Lê Thúy, Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến, Ngô Kiến Huy… Mai Tiến Dũng, ST Sơn Thạch và Trung Quân biểu diễn trong bữa tiệc thay cho lời chúc gửi tới cô dâu, chú rể.

Buổi tiệc được thiết kế từ ý tưởng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu, lấy cảm hứng từ Đà Lạt - quê nhà cô dâu và cũng là nơi chú rể đang phát triển sự nghiệp.

Trong giây phút quan trọng, cả cô dâu và chú rể đều không cầm được nước mắt khi đọc lời thề nguyện. Chú rể Phát Nguyễn bày tỏ: "Anh hứa cùng em chăm sóc con cái, gia đình bằng tình yêu, sự thấu hiểu và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là điều quan trọng nhất, vì khi em cười, anh biết mình đang sống với những điều đẹp đẽ nhất. Anh hứa luôn tự nhìn nhận bản thân trước mọi lời nói, hành động, để yêu em chân thành, không bằng phản ứng mà bằng sự hiểu và thương".

Cô dâu Quỳnh Châu cũng xúc động trước lời hứa của chồng. Cô chia sẻ: "Mọi người thường nghĩ anh là thiếu gia. Nhưng những người thân ở đây đều biết chúng ta đã cùng vượt qua những ngày không một đồng bạc trong thời kỳ dịch bệnh. Em chọn anh làm chồng và sẽ yêu anh từ bây giờ, sau này, cho đến khi tim em ngừng đập. Em như nước sôi vì luôn vội vã, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, mang lại sự bình yên".

Cả hai có khoảng 5 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Phát Nguyễn là người chủ động làm quen và theo đuổi Quỳnh Châu.