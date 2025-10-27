Phương Ly khác lạ sau khi đổi màu da

Loạt ảnh mới của Phương Ly trên trang cá nhân tiếp tục gây chú ý. Nữ ca sĩ một lần nữa chọn phong cách gợi cảm, quyến rũ với chiếc váy chất liệu lụa kết hợp ren, dáng 2 dây kiểu váy ngủ.

Sau khi Em xinh "say hi" kết thúc, Phương Ly liên tục gây bàn tán khi xuất hiện với làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách trang điểm, quần áo gợi cảm, táo bạo hơn hẳn trước đây. Từ khi mới ra mắt, nữ ca sĩ gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, thơ mộng.

Trong bộ hình khác cũng đăng tải tối 26/10, Phương Ly kết hợp corset và chân váy đính hoa nổi. Nữ ca sĩ để mái tóc dài, uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Vốn gắn liền với hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính, âm nhạc có phần bay bổng, ngọt ngào nhưng giờ đây Phương Ly "lột xác" với hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Làn da nâu, khỏe khoắn trong thời gian gần đây của Phương Ly được cho là kết quả của quá trình nhuộm da. Phương Ly không lên tiếng chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình. Ngoài ra, chuyện tình cảm giữa cô và rapper Andree cũng gây bàn tán.

Cuối năm 2023, cả hai lộ ảnh khóa môi trên bãi biển Phú Quốc. Thời điểm đó, Andree Right Hand được cho là hộ tống Phương Ly tới Phú Quốc biểu diễn, kết hợp nghỉ ngơi. Sau đó, đúng 1/1/2024, Andree đăng ảnh chụp cùng bạn gái tin đồn. Trong hình, hai nghệ sĩ ngồi sát nhau rất thân mật. Kể từ đó, họ thoải mái tương tác, đi chơi cùng nhau. Họ không xác nhận chuyện tình cảm nhưng với những bằng chứng trên, khán giả mặc định hai người là một đôi.

Tuy nhiên, mới đây, một người bạn đăng ảnh Phương Ly và chú thích: "Người độc thân thường sẽ giàu". Khi một tài khoản hỏi: "Chị Ly độc thân rồi à", người này thả tim. Tiếp đó, Phương Ly và Andree được phát hiện thoát khỏi kênh thông báo cá nhân của đối phương. Khi Phương Ly tham gia Em xinh "say hi" hay Andree lúc ra nhạc mới, họ đều không có động thái ủng hộ. Việc đó làm dấy lên nghi vấn cả hai đã đường ai nấy đi.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.