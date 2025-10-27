Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phương Ly khác lạ sau khi đổi màu da

  • Thứ hai, 27/10/2025 12:10 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Phương Ly chia sẻ 2 bộ hình mới đều với concept gợi cảm. Thời gian qua, nữ ca sĩ gây xôn xao khi xuất hiện với làn da nâu.

Phuong Ly anh 1Phuong Ly anh 2

Loạt ảnh mới của Phương Ly trên trang cá nhân tiếp tục gây chú ý. Nữ ca sĩ một lần nữa chọn phong cách gợi cảm, quyến rũ với chiếc váy chất liệu lụa kết hợp ren, dáng 2 dây kiểu váy ngủ.

Phuong Ly anh 3Phuong Ly anh 4

Sau khi Em xinh "say hi" kết thúc, Phương Ly liên tục gây bàn tán khi xuất hiện với làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách trang điểm, quần áo gợi cảm, táo bạo hơn hẳn trước đây. Từ khi mới ra mắt, nữ ca sĩ gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, thơ mộng.

Phuong Ly anh 5Phuong Ly anh 6

Trong bộ hình khác cũng đăng tải tối 26/10, Phương Ly kết hợp corset và chân váy đính hoa nổi. Nữ ca sĩ để mái tóc dài, uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Vốn gắn liền với hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính, âm nhạc có phần bay bổng, ngọt ngào nhưng giờ đây Phương Ly "lột xác" với hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Phuong Ly anh 7Phuong Ly anh 8

Làn da nâu, khỏe khoắn trong thời gian gần đây của Phương Ly được cho là kết quả của quá trình nhuộm da. Phương Ly không lên tiếng chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình. Ngoài ra, chuyện tình cảm giữa cô và rapper Andree cũng gây bàn tán.

Phuong Ly anh 9Phuong Ly anh 10

Cuối năm 2023, cả hai lộ ảnh khóa môi trên bãi biển Phú Quốc. Thời điểm đó, Andree Right Hand được cho là hộ tống Phương Ly tới Phú Quốc biểu diễn, kết hợp nghỉ ngơi. Sau đó, đúng 1/1/2024, Andree đăng ảnh chụp cùng bạn gái tin đồn. Trong hình, hai nghệ sĩ ngồi sát nhau rất thân mật. Kể từ đó, họ thoải mái tương tác, đi chơi cùng nhau. Họ không xác nhận chuyện tình cảm nhưng với những bằng chứng trên, khán giả mặc định hai người là một đôi.

Phuong Ly anh 11Phuong Ly anh 12

Tuy nhiên, mới đây, một người bạn đăng ảnh Phương Ly và chú thích: "Người độc thân thường sẽ giàu". Khi một tài khoản hỏi: "Chị Ly độc thân rồi à", người này thả tim. Tiếp đó, Phương Ly và Andree được phát hiện thoát khỏi kênh thông báo cá nhân của đối phương. Khi Phương Ly tham gia Em xinh "say hi" hay Andree lúc ra nhạc mới, họ đều không có động thái ủng hộ. Việc đó làm dấy lên nghi vấn cả hai đã đường ai nấy đi.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Le Thuy, Hoang Thuy gay chu y hinh anh

Lê Thúy, Hoàng Thùy gây chú ý

7 giờ trước 10:32 27/10/2025

0

Lê Thúy và Hoàng Thùy rạn nứt từ ồn ào túi xách năm 2021. Từ đó, họ không tương tác và thường tránh mặt nhau tại các hoạt động giải trí.

Minh Hạo

Ảnh: FBNV

Phương Ly Andree Phương Ly bạn trai Em xinh "say hi"

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý