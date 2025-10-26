Vì sao Ngô Kiến Huy gây bất bình

Trong tập mới nhất của Anh trai “say hi” lên sóng tối 25/10, kết quả live stage 2 được công bố. Theo đó, 6 anh trai có thứ hạng cao nhất lần lượt là Ngô Kiến Huy , Karik, Vũ Cát Tường, buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc và Ryn Lee. Trong đó thứ hạng của Ngô Kiến Huy và Ryn Lee gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Ngô Kiến Huy với màn thể hiện còn an toàn, thiếu đột phá chưa xứng đáng với vị trí cao nhất.

Sau 2 live stage, Ngô Kiến Huy đều thể hiện ballad. Giọng hát của nam ca sĩ ở tiết mục Đã từng của live stage 2 ngọt ngào, cảm xúc kết hợp múa đương đại. Tuy nhiên, khán giả cần ở anh sự đổi mới, khác biệt hơn nữa. Dưới bài đăng liên quan đến thứ hạng của các anh trai, nhiều khán giả cho rằng Karik hoặc Vũ Cát Tường phù hợp hơn với thứ hạng cao nhất.

“Thích Ngô Kiến Huy nhưng top 1, phải là Vũ Cát Tường hoặc Karik. Trong 6 người này Ngô Kiến Huy đứng thứ 5, trước Ryn Lee thì ổn”, “Ngô Kiến Huy top 1 nghe khó tin. Phải là Vũ Cát Tường, hát hay, sáng tác tốt, nhảy cũng đẹp”, “Ngô Kiến Huy chưa có gì nổi trội” là những bình luận dưới bài kết quả live stage 2.

Ngô Kiến Huy chia sẻ anh đến Anh trai “say hi” để tìm cảm hứng với âm nhạc. Nam ca sĩ nói: "Trong chặng đường nghệ thuật, tôi như một con thoi chăm chỉ làm việc và quay đều quay đều. Tôi nhận ra nơi mình có thể vùng vẫy và đưa mình đến tốc độ cao hơn đó là Anh trai 'say hi'. Đến lúc tôi phải nghiêm túc với con đường âm nhạc, quay lại làm cho nó bùng nổ".

Ở Anh trai “say hi”, Ngô Kiến Huy vốn thuộc top những anh trai có lượng fan đông đảo nhất. Ngô Kiến Huy cũng hoạt ngôn, hài hước và duyên dáng nên càng nổi bật giữa tập thể 30 người. Tuy nhiên, nam ca sĩ này bất lợi về khả năng làm nhạc. Anh không nổi trội về việc sáng tác, sản xuất âm nhạc. Trong khi đó, đây lại là yếu tố cần thiết nhất trong cuộc thi. Ngoài ra, Ngô Kiến Huy cũng không nổi trội nhất về giọng hát hay an toàn. Mọi thứ ở Ngô Kiến Huy đang ở mức đồng đều, an toàn.

Ở tập mới nhất, Ngô Kiến Huy là một trong 6 đội trưởng. Ở lượt chọn đội đầu tiên, 10 anh trai bốc được túi me có chứa số từ 1 đến 10 có quyền tự chọn đội trưởng. Tuy nhiên, chỉ có Vương Bình chọn Ngô Kiến Huy, trong khi hầu hết anh trai còn lại chọn các đội trưởng trẻ trung, nhiều tiềm năng, có ý tưởng mới mẻ như Dillan Hoàng Phan hay CONGB. Sau các phần chọn đội sau đó, Ngô Kiến Huy vẫn sở hữu đội hình mạnh gồm Vũ Cát Tường, Karik, Vương Bình, Sơn.K. Liệu Ngô Kiến Huy có thay đổi được quan điểm của khán giả về anh hay không. Với live stage 3, nơi Ngô Kiến Huy làm đội trưởng, anh sẽ có cơ hội đưa ra câu trả lời cho những ai đang nghi ngờ, băn khoăn.

