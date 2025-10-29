Nam diễn viên tố vợ ngoại tình

Quả Quả bị chồng là diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong tố ngoại tình với Vương Tử, cựu thành viên nhóm nhạc Lollipop.

Theo China Times, nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong mới đây lên tiếng tố vợ anh là Quả Quả ngoại tình với Vương Tử (cựu thành viên của nhóm nhạc Đài Loan Lollipop).

Trong bài đăng mới đây, Phạm Khương Ngạn Phong tuyên bố: "Hai người đã tự tay phá hoại một gia đình, vậy mà vẫn có thể hát hò và cười nhạo tôi ở bữa tiệc. Chắc hẳn các người thấy buồn cười lắm, phải không?". Nam diễn viên này còn ám chỉ bạn bè anh cũng biết chuyện nhưng chọn cách im lặng. Phạm Khương Ngạn Phong khẳng định anh có bằng chứng cho thấy vợ anh và Vương Tử ngoại tình. Nam diễn viên sẵn sàng đối chất với Vương Tử.

Quả Quả bị tố ngoại tình với Vương Tử (ảnh trái). Ảnh: China Times.

Phạm Khương Ngạn Phong kể Quả Quả thay đổi thái độ với anh sau khi trở về từ chuyến công tác ở Mỹ. Sau đó không lâu, anh phát hiện bằng chứng rõ ràng cho thấy sự không chung thủy của vợ. "Lúc đó, tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tất cả niềm tin và hạnh phúc chúng tôi từng có trước đây bỗng chốc trở thành trò cười", Phạm Khương Ngạn Phong nhấn mạnh.

Sau đó, Quả Quả lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân giữa cô và Phạm Khương Ngạn Phong đã kết thúc sau 3 năm. Theo đại diện công ty quản lý của Quả Quả, cô và chồng đã ly thân thời gian dài. Cả hai đã làm việc với luật sư để thảo luận về chuyện ly hôn từ đầu năm.

"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Về việc kết thúc cuộc hôn nhân này, tôi luôn cố gắng hết sức để trao đổi một cách lý trí và chân thành. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này trong thời gian dài, nhưng số tiền giải quyết ly hôn mà đối phương đề xuất vượt quá khả năng chi trả của tôi. Việc đàm phán đã thất bại và một video chứa rất nhiều thông tin không đúng sự thật đã được đăng tải. Là một người mẹ, tôi sẽ chịu trách nhiệm và không che giấu hay lừa dối bất kỳ ai”, Quả Quả giải thích.

Tiếp đó, diễn viên Vương Tử cũng đưa ra thông báo chính thức. Công ty quản lý của nam diễn viên này cho biết: “Chúng tôi đang tích cực làm việc với nghệ sĩ để tìm hiểu và xác nhận các thông tin liên quan. Nghệ sĩ gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới công chúng, các bên liên quan và bạn bè đã ủng hộ vì cách xử lý không thỏa đáng vấn đề riêng tư này. Công ty vô cùng lấy làm tiếc về sự việc này và chân thành xin lỗi các bên liên quan. Nghệ sĩ của chúng tôi chắc chắn sẽ suy ngẫm sâu sắc về sự việc này với thái độ chân thành và chịu trách nhiệm. Chúng tôi tha thiết đề nghị công chúng cho thêm thời gian để sự việc có thể được xử lý thỏa đáng trên cơ sở lý trí, tôn trọng”.

Cựu cổ động viên Quả Quả kết hôn với nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong vào 2022 và sinh con gái cùng năm.

Vương Tử (tên thật Khưu Thắng Dực) sinh năm 1989, là thành viên nhóm Lollipop. Anh tham gia nhiều dự án truyền hình như Vị ngọt Macchiato, Thơ ngây 2, Nghỉ! nghiêm! anh yêu em…