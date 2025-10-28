Ảnh cưới chụp tại châu Âu của Đỗ Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Ít ngày sau hôn lễ ở quê nhà Thanh Hóa và Quảng Trị (quê chú rể Nguyễn Viết Vương), Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ loạt ảnh cưới. Bộ hình được chụp tại các địa điểm nổi tiếng ở châu Âu.

Trước đó, cặp đôi có 6 ngày tới các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ để chụp ảnh cưới. Trong hình, Đỗ Thị Hà thay đổi nhiều mẫu váy cưới khác nhau. Trong đó, cô chọn 2 chiếc váy dáng ngắn, ôm sát trẻ trung, năng động mà vẫn gợi cảm. Một thiết kế dáng cúp ngực, đính hoa nổi cầu kỳ. Chiếc váy còn lại tay dài với chất liệu ren xuyên thấu.

Ở một số hình ảnh khác, Đỗ Thị Hà mặc váy cưới trắng cúp ngực không họa tiết, ưu tiên sự đơn giản, thanh lịch. Hai người tổ chức lễ ăn hỏi hôm 16/10 sau khoảng 2 năm bên nhau. Tới 22/10, họ cử hành lễ cưới tại Thanh Hóa và Quảng Trị. Buổi tiệc này chỉ có sự tham gia của họ hàng, bạn bè với 2 bên gia đình. Những khách mời nổi tiếng của Đỗ Thị Hà có lẽ được cô mời tham gia buổi tiệc vào 9/11 tới.

Trong buổi tiệc tối 22/10, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Chú rể Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Trong ngày vui, anh cũng bày tỏ tình yêu tới Đỗ Thị Hà: “Cảm ơn em, người con gái đã cho anh biết thế nào là yêu. Hôm nay, sau tất cả năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước”.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải có khoảng 2 năm hẹn hò. Theo một người bạn, lý do Đỗ Thị Hà chưa từng mặc váy cưới dù đã thử rất nhiều phong cách khác nhau là muốn giữ khoảnh khắc mặc váy cô dâu cho riêng mình. Đỗ Thị Hà coi trọng khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc váy đẹp nhất trong ngày hạnh phúc. Thời điểm đi thử váy cưới để chuẩn bị cho hôn lễ với chú rể Nguyễn Viết Vương, cũng là lần đầu cô mặc trang phục này. Khi đó, Đỗ Thị Hà vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

