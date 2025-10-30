Lễ vu quy của Ngọc Huyền và Đình Tú

Đình Tú và Ngọc Huyền cử hành lễ vu quy vào sáng 30/10 với sự tham gia của hai bên gia đình cùng những bạn bè thân thiết nhất.

Sáng 30/10, hai diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền cử hành lễ vu quy tại nhà riêng ở Bắc Ninh. Buổi lễ được trang trí ấm cúng với tông màu chủ đạo là đỏ. Chỉ có người thân hai bên gia đình cùng một số bạn bè thân thiết nhất với cô dâu, chú rể tham gia buổi lễ này. Trong ngày vui, Đình Tú và Ngọc Huyền mặc áo dài trắng đơn giản. Sau đó, Ngọc Huyền thay sang chiếc váy cưới dáng truyền thống.

Một ngày trước khi lễ vu quy diễn ra, Đình Tú bày tỏ sự háo hức. Anh đăng ảnh chụp cùng bộ áo dài sẽ mặc vào lễ vu quy và viết: “Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu”.

Hình ảnh trong lễ vu quy của Đình Tú và Ngọc Huyền.

Thời gian qua, cô dâu, chú rể bận rộn thực hiện các công đoạn quan trọng cho hôn lễ, từ chọn trang phục cho bản thân, gia đình, tới thiết kế thiệp cưới, nhẫn, chụp ảnh cưới…

Theo Đình Tú tâm sự, ban đầu anh và Ngọc Huyền dự định ra nước ngoài chụp ảnh cưới. Nhưng cả hai sau đó thay đổi và quyết định lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại quê hương.

“Ngay từ đầu, chúng mình cũng định chọn một nơi nào đó xa xa, vừa để chụp ảnh cưới, vừa kết hợp du lịch nghỉ ngơi luôn. Rồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mình quyết định ở lại quê hương để lưu giữ tất cả khoảnh khắc quan trọng này. Mình nhờ chụp ảnh đều là những người bạn thân thiết ngoài đời. Mọi công đoạn chuẩn bị đều giản dị, nhanh gọn và tối giản hết sức, vậy mà mỗi bộ ảnh khi được xem đều khiến mình rung động vô cùng”, Đình Tú tâm sự.

Đình Tú sinh năm 1992, được biết tới qua các bộ phim Tuổi thanh xuân, Lặng yên dưới vực sâu, Ghét thì yêu thôi, Ngược chiều nước mắt… Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, tham gia các phim Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau… Gần đây nhất, cô đảm nhận vai nữ chính trong Cha tôi, người ở lại (làm lại từ Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc).

Sáng 22/6, Ngọc Huyền chia sẻ bộ ảnh mới với Đình Tú đồng thời xác nhận thông tin cả hai đã đăng ký kết hôn. Cùng bộ ảnh, Ngọc Huyền viết: “Danh hiệu đầu tiên trong cuộc đời tôi, nghệ sĩ iu Tú”.