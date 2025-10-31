Anh Tú ngạc nhiên khi Diệu Nhi không làm nổi một phép toán

Nam diễn viên chia sẻ anh bất ngờ khi Diệu Nhi không trả lời đúng bất kỳ một câu hỏi nào trong thử thách của Running Man Vietnam.

Trong một clip hậu trường do nhà sản xuất Running Man Vietnam đăng tải, Anh Tú Atus và Trấn Thành có cuộc nói chuyện trên xe. Khi chia sẻ về thử thách làm phép tính nhân ở tập 4, Anh Tú cho biết bất ngờ khi vợ anh là Diệu Nhi không trả lời đúng bất kỳ một câu hỏi nào.

"Ngạc nhiên. Vì thế, khi thắng xong, em không biết nên vui hay buồn. Khổ tâm lắm", Anh Tú nói với Trấn Thành.

Tiếp lời đàn em, Trấn Thành hài hước trêu chọc: "Nhiều khi mình ngạc nhiên chứ. Nhiều khi không ngờ luôn vì cũng đặt niềm tin chút xíu, người nhà mà. Anh mà gặp vợ anh vậy, chắc cũng buồn lắm".

Anh Tú tạt gáo nước vào Diệu Nhi khi Đông Nhi trả lời sai. Ảnh: NSX.

Màn tương tác giữa Trấn Thành và Anh Tú Atus khiến dân mạng thích thú. Dưới bình luận, nhiều fan "réo tên" Diệu Nhi và cho biết háo hức để chờ đợi màn xé tên giữa hai người ở tập tiếp theo.

Diệu Nhi là khách mời của chương trình trong tập 4. Ở tập này, cô và dàn cast trải qua thử thách mang tên "Gáo nước lạnh". Chương trình đặt ra 9 câu hỏi về phép tính trong bảng cửu chương cho từng đội. Mỗi đội sẽ chọn ra 2 người giải đố và 1 người chịu phạt. Khi thành viên giải đố trả lời sai, thành viên chịu phạt sẽ bị đội đối thủ tạt gáo nước vào mặt.

Ở lượt thi của mình, Diệu Nhi đối đầu trực diện với ông xã Anh Tú. Song, khi nhận được những phép tính rất cơ bản trong bảng cửu chương như 6x9, 5x8, 5x6, 3x8..., Diệu Nhi đều không trả lời được hoặc trả lời sai. Cô ú ớ và tỏ ra bối rối, khiến dàn thí sinh Running Man Vietnam đều bật cười khi chứng kiến.

Vì Diệu Nhi không trả lời được bất cứ phép toán nào, đồng đội của cô là Đông Nhi liên tục bị tạt nước đến ướt sũng người. "Sao tôi tham gia game show mà khổ quá", Đông Nhi than thở.

Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Ngay ở chặng mở đầu, Lan Ngọc đã bị chấn thương nặng ở chân. Do đó, trong tập 2, Ninh Dương Lan Ngọc phải ngồi xe lăn. Đến tập 3, cô chỉ xuất hiện vài giây.

Sau các tập, các thành viên cũ như Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát vẫn giữ được phong độ. Trong vai trò người cầm trịch, Trấn Thành biết cách kết nối giữa các thành viên, giữ được nhịp chương trình. Anh cũng lăn xả hết mình trong từng thử thách và không ngại tranh chấp, "chơi dơ". Tương tự, Liên Bỉnh Phát vẫn là người đảm bảo phong độ về thể lực và sự nhanh nhẹn. Các nhân tố mới như Anh Tú Atus, Quang Trung đang nhập cuộc tốt.