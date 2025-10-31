ViruSs xóa video về 'Sự nghiệp chướng' của Pháo

Pháo đã ẩn MV "Sự nghiệp chướng" trên kênh YouTube. ViruSs sau đó bị dân mạng "réo tên" vì từng làm video reaction ca khúc này.

Không lâu sau khi Pháo ẩn/xóa khỏi kênh YouTube bản hit Sự nghiệp chướng, ViruSs bị "réo tên" khắp các nền tảng mạng. Nguồn cơn xuất phát từ việc bản reaction MV này do ViruSs thực hiện vẫn được giữ lại trên kênh của nam streamer, tính đến ngày 30/10.

Dưới bình luận của video reaction này, nhiều khán giả để lại phản ứng trái chiều. Đến chiều 31/10, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, video reaction Sự nghiệp chướng đã được ẩn/xóa khỏi kênh của ViruSs.

ViruSs đã ẩn/xóa video reaction Sự nghiệp chướng.

Video reaction Sự nghiệp chướng dài 11 phút, được nam streamer tung ra ngày 24/3, không lâu sau khi Pháo ra mắt MV cùng tên. Trong bản reaction, ViruSs khen Pháo có tư duy âm nhạc tốt, beat nhạc hay. Anh thậm chí cảm ơn Pháo nếu Sự nghiệp chướng thật sự là viết về nhạc sĩ này.

“Rất nhiều người gửi tôi và nói rằng bài hát này là dành cho tôi. Tôi không biết phải không nhưng Pháo có bài mới thì tôi reaction. Chắc mọi người thấy chữ ‘sự nghiệp’ nên gán tôi vào”, ViruSs nói. Anh cho biết thêm: "Nếu bài này em dành cho anh thì anh cảm ơn em. Thứ nhất bài này quá hay. Thứ 2, đây cũng có thể là động lực để em ra bài hay như này", ViruSs nói.

Sau hai ngày, reaction Sự nghiệp chướng đã lọt top 4 video có lượt xem cao nhất trên kênh của ViruSs, hút gần 2 triệu lượt xem.

Ngày 21/3, Pháo trình làng bản rap diss Sự nghiệp chướng với ngôn từ công kích người đàn ông bội bạc, lăng nhăng. Bản rap lập tức leo lên top thịnh hành và gây xôn xao, bàn tán trên mạng xã hội.

Bản rap này được cho là nhắm tới ViruSs dù Pháo không nhắc đích danh ai. Lý do là những ngày trước đó, Pháo vướng nghi vấn có liên quan đến chuyện tình cảm đầy ồn ào giữa Ngọc Kem và ViruSs. Giữa lúc cả 2 đấu tố nhau trên mạng xã hội, Pháo có bài đăng: "Hôm đấy tôi khóc như mưa nhưng vẫn cứ nghĩ và tự trách bản thân liệu có hiểu sai cho anh không. Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra và cảm ơn những cô gái ngoài kia vì đã dám đứng lên để đi tiếp". Sau đó, Pháo thừa nhận từng hẹn hò ViruSs.