Diễn viên Phi Ngọc Ánh hoảng loạn cầu cứu

Diễn viên Phi Ngọc Ánh xuất hiện với thần thái hoảng loạn trên livestream cầu cứu. Trao đổi với Tiền Phong, diễn viên nói đang điều trị tại bệnh viện và chờ kết quả.

Sáng 31/10, diễn viên Phi Ngọc Ánh mở livestream với khuôn mặt đầy máu và liên tục hét lớn: “Cứu tôi với, báo công an giùm tôi”.

Diễn viên hoảng loạn, quay camera vào người đàn ông được cho là chồng cũ và nói: "Tôi không tấn công anh, tôi không tấn công anh, anh về nhà mở cửa không được rồi làm ầm ĩ lên…”.

Theo nữ diễn viên, người này đã tấn công và xúc phạm cô. Đoạn livestream chỉ kéo dài một phút 16 giây và hút hơn 100.000 lượt xem.

Diễn viên Phi Ngọc Ánh. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận nhiều người lo lắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Phi Ngọc Ánh. Diễn viên Quang Sự nói cô nên bình tĩnh xử lý sự việc.

Trả lời Tiền Phong, Phi Ngọc Ánh cô đã cấp cứu trong bệnh viện và đang đợi kết quả của bác sĩ. Hiện tại cô mệt và đau đầu, sẽ chia sẻ thêm sau.

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, từng có thời gian làm cascadeur với 17 năm kinh nghiệm. Chính nền tảng này giúp cô theo đuổi định hướng trở thành diễn viên hành động tự thực hiện các cảnh võ thuật, không cần người đóng thế. Cô từng tham gia Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Đại gia không chồng, Vết dầu loang…

Cô từng sáng lập câu lạc bộ phi lợi nhuận chuyên dạy tự vệ cho phụ nữ và trẻ em từ 5 đến 15 tuổi. Hoạt động kéo dài từ năm 2018 đến 2020, sau đó tạm ngưng do dịch bệnh và lịch trình bận rộn.

Phi Ngọc Ánh đạt nhiều giải thưởng như Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á tại lễ trao giải Korea Culture & Entertaiment Awards 2016 ở Hàn Quốc, người đẹp Áo dài tại cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào 2009.

Có thời điểm, cô gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng và mất hơn một năm để hồi phục. Vết thương khiến sụn vai bị vỡ, rách bao khớp và đứt dây chằng, khiến cô chỉ có thể vận động khoảng 80% vai trái. Dù vậy, Phi Ngọc Ánh vẫn trở lại với nghề bằng tinh thần bền bỉ và tình yêu nghệ thuật.

Năm 2022, cô âm thầm chiến đấu với ung thư tuyến giáp, từng rơi vào trạng thái tủi thân, bất lực và chọn giấu gia đình để tránh khiến người thân lo lắng. Sau giai đoạn khủng hoảng, cô dần lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc và giữ thái độ sống tích cực.