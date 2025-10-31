Nam diễn viên cho biết anh gặp tai nạn giao thông khi di chuyển đến phim trường. Sau khi quay xong, anh được sơ cứu vết thương.

Trên trang cá nhân, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh gặp tai nạn giao thông vào ngày 30/10 khi đang di chuyển đến địa điểm quay phim. Nam diễn viên kể lúc đang đi trên đường, hai xe phía trước bất ngờ va chạm. Anh chỉ kịp né người phụ nữ điều khiển xe. Còn xe của anh va chạm và văng lên dải phân cách.

"Một bên là làn xe máy, một bên là làn xe tải, chân Tuyên chà trên dải phân cách giống như chơi trượt patin vậy đó. Trong lúc ấy, Tuyên còn nghĩ không được văng ra ngoài, nếu rớt xuống là xe lớn tông liền. Tuyên gồng người lại rồi lật bụng xuống. Khi dừng lại, Tuyên đang nằm vắt vẻo trên dải phân cách, phần mông bên làn xe máy, phần đầu bên làn xe tải. May mắn là Tuyên mặc áo khoác rất dày. Áo và quần rách bấy nhầy", anh chia sẻ.

Quách Ngọc Tuyên bị tai nạn giao thông. Ảnh: FBNV.

Sau vụ tai nạn, anh bị xây xát ở chân. Do vết thương ở bên ngoài, nam diễn viên vẫn tiếp tục ghi hình. Sau khi quay xong, anh mới đến trạm y tế gần đó để sơ cứu vết thương.

Theo nam diễn viên, hiện anh đã ổn định. Quách Ngọc Tuyên cảm ơn đồng nghiệp và khán giả khi đã gửi lời động viên và hỏi han tình hình của anh.

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, từng hoạt động tại sân khấu Nụ cười mới… Sau đó, anh chuyển sang sản xuất và đóng chính trong các web drama như Vi Cá tiền truyện và series Vi Cá đại chiến. Năm 2024, anh tham gia Lật mặt 8: Một điều ước.

Nam diễn viên trải qua 7 năm hôn nhân và có hai người con - bé Bào Ngư và Vi Cá. Vợ anh là Thảo Hân, kém 16 tuổi.

Hai người đã đăng ký kết hôn và chưa tổ chức lễ cưới. Theo Quách Ngọc Tuyên, lý do quan trọng nhất là chưa đúng thời điểm. Hơn nữa, với anh, lễ cưới cũng chỉ là một dịp để ra mắt người thân, bạn bè. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của cả hai. Vì thế, khi các con lớn, vợ chồng anh sẽ lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.