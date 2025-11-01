Fanpage của Trương Ngọc Ánh biến mất

Fanpage của Trương Ngọc Ánh trên Facebook và Instagram đều đồng loạt biến mất sau khi cô bị bắt tạm giam.

Theo ghi nhận, fanpage của Trương Ngọc Ánh trên Facebook và Instagram đã bị khóa. Người dùng MXH hiện không thể truy cập hay xem bất kỳ bài đăng nào của trang này.

Trong khi đó, trang cá nhân mang tên Trương Ngọc Ánh với 351.000 người theo dõi vẫn còn hoạt động. Dưới các bài đăng gần đây của nữ diễn viên, nhiều tài khoản mạng để lại các bình luận tiêu cực.

Fanpage của Trương Ngọc Ánh không còn hoạt động sau khi nữ diễn bị bắt. Ảnh: FBNV.

Động thái khóa fanpage diễn ra chỉ sau ít giờ thông tin Trương Ngọc Ánh được đăng tải trên báo chí. Cô bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Những năm gần đây, Trương Ngọc Ánh vướng nhiều ồn ào và nợ nần. Vào tháng 4, khi xuất hiện trước truyền thông, nữ diễn viên chia sẻ một năm qua là khoảng thời gian nhiều biến cố với cô. Diễn viên suy sụp và phải bán nhiều tài sản để trả nợ.

"Năm vừa rồi có nhiều mất mát, không chỉ là khoản tiền do vụ kiện mà tinh thần tôi cũng suy sụp rất nhiều. Sau cùng, tôi quyết định im lặng và tiếp tục cố gắng, để sản phẩm nói lên mọi thứ", cô nói.

Từ thời điểm đó đến nay, diễn viên hoạt động sôi nổi. Cô tham gia nhiều sự kiện liên quan đến phim ảnh, dự sự kiện thời trang và ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi sắc đẹp.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, từng được biết đến là mỹ nhân màn ảnh, diễn viên thành công với sự nghiệp đồ sộ. Cô nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy sát.. Trương Ngọc Ánh còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho một số dự án, bao gồm Hương Ga, Sắc đẹp ngàn cân remake từ phim Hàn Quốc... Suốt thời gian dài, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với hình ảnh nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt, kinh doanh đa ngành.

