Trương Ngọc Ánh từng giàu có ra sao?

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là tâm điểm trên truyền thông, mạng xã hội tối 31/10. Chỉ ít tiếng trước đó, nữ diễn viên vẫn hoạt động trên trang cá nhân. Cô chia sẻ hình ảnh trong những chuyến đi từ thiện hay chơi thể thao, tụ tập cùng bạn bè. Nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh được xem là "phú bà" của showbiz Việt.