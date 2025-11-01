Trương Ngọc Ánh từng giàu có ra sao?

|
Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là tâm điểm trên truyền thông, mạng xã hội tối 31/10. Chỉ ít tiếng trước đó, nữ diễn viên vẫn hoạt động trên trang cá nhân. Cô chia sẻ hình ảnh trong những chuyến đi từ thiện hay chơi thể thao, tụ tập cùng bạn bè. Nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh được xem là "phú bà" của showbiz Việt.
|
Nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh, phủ ngập hàng hiệu. Cô sống trong penthouse 300 m2 sang trọng ở TP.HCM cùng con gái nhiều năm qua. Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc như nấu ăn, chăm sóc cún cưng trong tổ ấm xa hoa. Trong bài phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên cho biết ngoài công việc, cô dành phần lớn thời gian ở nhà.
Hình ảnh bên trong căn penthouse của nữ diễn viên. Căn hộ được thiết kế tinh tế, theo tone chủ đạo là trắng, xám và đen. Trương Ngọc Ánh cũng bày trí thêm nhiều cây xanh trong nhà để mang lại không gian tươi mát cho căn hộ. Điểm nhấn của penthouse là khu vực bếp, với những nội thất cao cấp.
|
Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh cũng sở hữu nhiều món đồ hiệu, trong đó cô có bộ sưu tập các mẫu túi khác nhau của nhà mốt Dior. Khi dự sự kiện, nữ diễn viên chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng và đầu tư vào outfit.
Cô theo đuổi phong cách thời trang sang trọng, quý phái. Khi góp mặt ở sự kiện giải trí, thời trang, Trương Ngọc Ánh chuộng thiết kế ôm sát, để tôn vóc dáng gợi cảm.
|
Nữ diễn viên cũng đầu tư vào các phụ kiện như đồng hồ, mắt kính đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Suốt thời gian dài, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với hình ảnh nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt, kinh doanh đa ngành.
Ở tuổi 49, nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ. Nữ diễn viên từng trải qua cuộc hôn nhân với Trần Bảo Sơn. Sau khi chia tay, cô một mình nuôi con gái. Trương Ngọc Ánh từng có khoảng thời gian gắn bó với diễn viên Anh Dũng. Song cả hai đã đường ai nấy đi. Trong sự nghiệp, Trương Ngọc Ánh nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy sát..
Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.