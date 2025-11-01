Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, chồng H'Hen Niê, lên tiếng xin lỗi sau khi đăng video dùng sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê gây tranh cãi.

Tối 1/11, sau khi vấp phản ứng của dân mạng khi đăng tải clip dùng sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê rồi mời bạn bè uống, chồng H'Hen Niê lên tiếng xin lỗi. Theo nhiếp ảnh gia, ban đầu anh chỉ xem đó là "khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em". Sau khi nhận được góp ý và thấy có thể ảnh hưởng đến H'Hen Niê, Tuấn Khôi đã chủ động gỡ clip này.

"Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Tôi xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai", chồng hoa hậu bày tỏ.

Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của Tuấn Khôi hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn đăng tải. Dưới bình luận, hàng trăm khán giả tiếp tục để lại phản ứng với vợ chồng H'Hen Niê.

Ít giờ trước, hoa hậu cũng bày tỏ xin lỗi vì khiến mọi người thấy khó chịu. "Cảm ơn cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc đến Hen", cô viết.

Trước đó, Tuấn Khôi đăng clip lấy sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê cho bạn uống. Kèm theo clip, Tuấn Khôi viết: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”. Theo như clip, Tuấn Khôi không chia sẻ với những người bạn việc cốc cà phê được pha như thế nào.

H'Hen Niê sau đó chia sẻ clip kèm theo bài đăng: "Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc".

Từ khi mang thai và sinh con, vợ chồng H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ các clip trên trang cá nhân, ghi lại những hoạt động trong cuộc sống thường nhật. Gần đây, hoa hậu cũng gây chú ý khi tiết lộ bị nổi mề đay khiến gương mặt sưng phù sau sinh.

H'Hen Niê cho biết sau khi sinh con, ai cũng gặp vấn đề riêng. Bản thân cô đối diện mọi việc với tâm thế thoải mái.

"Chia sẻ để cùng nhau hiểu rằng phụ nữ, những người mẹ đã sinh ra chúng ta thật tuyệt vời. Ai cũng sẽ bị một chút này chút kia, khi lúc mang thai hay lúc sinh. Hen thì lúc mang thai tận hưởng lắm, cân lên vừa phải, em bé lúc đó chỉ số tốt, không rạn da, không nghén... Lúc bị mề đay, Hen cũng thoải mái", cô nói.