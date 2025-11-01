Hình ảnh mới nhất của Amber Heard

Minh tinh lần hiếm hoi khoe ảnh bên ba con. Cô cùng lũ trẻ vui vẻ khi đón Halloween.

Tối 31/10, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Amber Heard đăng tải loạt ảnh cùng ba con đón lễ Halloween. Minh tinh và con gái cả Oonagh Paige hóa trang thành phù thủy. Trong khi đó, hai bé song sinh là Ocean và Agnes trông dễ thương với bộ đồ nhện đen, bí ngô. Amber Heard bế hai con trên tay. Oonagh Paige đi sát bên mẹ trên đường phố. Nữ diễn viên vui vẻ khi cùng các con chơi trò xin kẹo trong dịp Halloween.

"Đi chơi Halloween cùng các phiên bản nhỏ của tôi", cô chú thích dưới loạt ảnh.

Heard đón Halloween bên ba con. Ảnh: IGNV.

Đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ ảnh bên ba con. Dù vậy, cô vẫn đăng tải những khoảnh khắc được chụp từ sau lưng các bé.

Vào tháng 5, người phát ngôn của Heard xác nhận cô sinh hai bé song sinh - một gái tên Agnes và một trai tên Ocean. Thông tin Heard đang mang bầu hay nhờ người mang thai hộ không được tiết lộ. Trước đó, cô đã có con gái đầu lòng Oonagh chào đời năm 2021.

Sau khi sinh con, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô cũng trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ về hành trình làm mẹ, minh tinh bày tỏ: "Năm nay, tôi vui mừng khi đã hoàn thiện gia đình mà mình xây dựng trong nhiều năm. Tôi biết ơn vì mình đã có thể lựa chọn điều này một cách có trách nhiệm và chu đáo. Gửi lời chúc đến tất cả bà mẹ, dù các bạn đang ở đâu hôm nay và dù các bạn đến đây bằng cách nào. Yêu tất cả".

Amber Heard sinh năm 1986 ở Texas, Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman... Nữ diễn viên hẹn hò tài tử Johnny Depp sau khi đóng chung The Rum Diary (2011). Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2015. Chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, cả hai tuyên bố ly hôn.