Chồng trẻ nói về mối quan hệ với con gái Chung Lệ Đề

Trong một cuộc phỏng vấn, Chung Lệ Đề dành nhiều lời khen cho Trương Luân Thạc. Diễn viên cho biết chồng yêu thương, chăm sóc các con riêng của cô.

Theo Jimu News, xuất hiện trong một chương trình gần đây, vợ chồng Chung Lệ Đề chia sẻ về đời sống hôn nhân, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Khi MC đánh giá Trương Luân Thạc là "cha dượng hàng đầu", nam diễn viên xua tay và cho biết anh không bao giờ nghĩ mình là cha dượng.

"Trong gia đình tôi chưa bao giờ có khái niệm cha dượng. Các con cũng không gọi tôi như vậy", Trương Luân Thạc nói.

Tiếp lời chồng, Chung Lệ Đề kể gần đây, con gái thứ hai của cô gặp vấn đề về sức khỏe, một tay Trương Luân Thạc lo lắng mọi chuyện. Khi gặp chuyện, các con đều tìm đến Trương Luân Thạc để chia sẻ và xin lời khuyên. "Chồng tôi chăm sóc và quan tâm các con ngay từ những việc nhỏ nhất. Trong lòng chúng, anh đã là người cha vượt qua cả huyết thống", cô chia sẻ.

Trương Luân Thạc và Chung Lệ Đề trải qua 10 năm gắn bó. Ảnh: Weibo.

Trương Luân Thạc và Chung Lệ Đề kết hôn năm 2016, sau khi quen nhau qua chương trình thực tế Nếu như yêu. Dù chênh lệch tuổi tác và danh tiếng, cả hai vẫn gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Cả hai kỷ niệm 10 năm bên nhau cách đây không lâu. Thời điểm đó, Trương Luân Thạc chia sẻ bức ảnh cả hai nắm tay trên bãi biển Tam Á, kèm dòng chữ: “Với tình yêu như lụa, với sóng biển và cát trắng làm chứng – hãy theo chân váy của Vera Wang đến Tam Á để bắt đầu chuyến hành trình lãng mạn năm thứ 10”.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, nổi tiếng với The Bride with White Hair (1993) và The Defender (1994). Cô kết hôn với Trương Luân Thạc vào tháng 11/2016 tại Bắc Kinh, sau 2 năm hẹn hò. Đây là cuộc hôn nhân thứ 3 của cô. Dù từng đối mặt nghi ngờ vì chênh lệch tuổi tác, cặp đôi chứng minh tình yêu vượt qua định kiến bằng sự gắn bó qua thời gian. Chung Lệ Đệ có 3 con gái riêng.