Hình ảnh gây sốt MXH của Trấn Thành

Loạt khoảnh khắc hài hước của Trấn Thành trong tập 4 Running Man Vietnam mùa 3 đang được chia sẻ, gây bàn tán trên mạng xã hội.

Tập 4 Running Man Vietnam lên sóng tối 26/10 có chủ đề "Tín hiệu sóng siêu âm". Tập này đánh dấu sự trở lại của Lan Ngọc sau thời gian bị chấn thương, phải rút khỏi các thử thách ở tập 2 và 3.

Ngoài dàn cast, tập 4 còn có sự tham gia của các khách mời đông đảo gồm Đông Nhi, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Cầm và vận động viên bơi lội Ánh Viên.

Các người chơi trải qua nhiều thử thách ngoài trời, trong đó trò chơi băng qua cầu phao, giành lấy vật phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong trò chơi này, Trấn Thành chọn thách đấu với kình ngư Ánh Viên. Cả hai không đi trên cầu phao mà đổi lại bằng hình thức bơi.

Ở những giây cuối, khoảnh khắc Trấn Thành rượt theo Ánh Viên trên cầu phao và bị té ngã, lộ vòng hai khiến dàn khách mời cười lớn. Sau khi phát sóng, hình ảnh nói trên của nam MC được nhiều nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh Trấn Thành và Diệu Nhi trong tập 4 Running Man Vietnam được nhiều khán giả chia sẻ. Ảnh: NSX.

Sau đó, Trấn Thành đăng tải khoảnh khắc hài hước trên trang cá nhân và nhắc đến Diệu Nhi. "Người cần nhắc nhất là con nhỏ vợ thằng Sáu (biệt danh của Anh Tú Atus trong chương trình - PV). Em bớt biểu cảm lại. Hở cái trống ra, nhục có một thôi mà biểu cảm của em nhân lên 10 lần. Cả thế giới đang tập trung vô miếng mỡ của tôi. Thật sự suy sụp".

Dưới phần bình luận, Diệu Nhi nói cô không biết dùng từ gì để biện minh biểu cảm trong khoảnh khắc này. Trong khi Lan Ngọc đăng tải hình ảnh nói trên kèm dòng chia sẻ: "Sao nỡ làm vậy với anh tôi".

Khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của Trấn Thành - Diệu Nhi thu hút lượng tương tác lớn, hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội.

Trong tập này, những khoảnh khắc của Diệu Nhi - Anh Tú Atus ở các thử thách cũng "viral" trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết cô giấu chồng để tham gia chương trình.

Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Ngay ở chặng mở đầu, Lan Ngọc đã bị chấn thương nặng ở chân. Do đó, trong tập 2, Ninh Dương Lan Ngọc phải ngồi xe lăn. Đến tập 3, cô chỉ xuất hiện vài giây.

Sau các tập, các thành viên cũ như Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát vẫn giữ được phong độ. Trong vai trò người cầm trịch, Trấn Thành biết cách kết nối giữa các thành viên, giữ được nhịp chương trình. Anh cũng lăn xả hết mình trong từng thử thách và không ngại tranh chấp, "chơi dơ". Tương tự, Liên Bỉnh Phát vẫn là người đảm bảo phong độ về thể lực và sự nhanh nhẹn. Các nhân tố mới như Anh Tú Atus, Quang Trung đang nhập cuộc tốt.