Show có Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy khép lại

Tối 2/11, Chiến sĩ quả cảm phát sóng tập cuối, khép lại hành trình nhiều tuần qua. Trong thời khắc chia tay, dàn nghệ sĩ cùng các chiến sĩ xúc động.

Tập 15 đồng thời là tập cuối cùng của Chiến sĩ quả cảm lên sóng tối 2/11, khép lại hành trình kéo dài nhiều tuần qua. Tập này có chủ đề phá sào huyệt "Tử địa trắng", là những câu chuyện, tình tiết được lấy cảm hứng từ chuyên án 18TN và 19TN, nhằm triệt phá các đường dây, nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam.

Bối cảnh tập cuối được dàn dựng hoành tráng, với dàn khí tài hiện đại. Dàn chiến sĩ nhập vai gồm Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Neko Lê, Hưng Nguyễn, Tiến Luật, MONO, Thành Trung... dưới sự hướng dẫn và chỉ huy của Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ở tập cuối, các chiến sĩ, nghệ sĩ có buổi gala, giao lưu. Kết thúc hành trình nhập vai ở show về chiến sĩ công an, các chiến sĩ lẫn dàn cast đều xúc động. Thành Trung chia sẻ: "Chúng tôi xin được nói lời cảm ơn trước sự tin tưởng của Bộ Công an, các đơn vị đã dành cho các nghệ sĩ có những ngày tháng rất đặc biệt, đáng nhớ trong sự nghiệp của mình".

Chiến sĩ quả cảm khép lại vào tối 2/11.

Sau 15 tập của Chiến sĩ quả cảm, dàn cast gồm 16 người đã trải qua hành trình nhập vai đáng nhớ. Từ những ngày đầu tại lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH - nơi họ đối diện với ngọn lửa và nỗi sợ sinh tử trong gang tấc để cứu lấy sự sống của những người xa lạ đến Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - nơi các nghệ sĩ lần đầu cầm vũ khí, học cách tôi luyện ý chí, tiếp đó là Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trong nhiều thời điểm, một số thành viên như Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy phải tạm dừng vì chấn thương.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về các chiến sĩ công an. Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất.

Chương trình cho thấy mức độ đầu tư lớn khi ghi hình ở nhiều địa điểm và format khá mới lạ: từ tình huống xe cứu hỏa bất ngờ xuất hiện đến bài kiểm tra đám cháy giả định...

Ngoài dàn cast là các nam nghệ sĩ, Chiến sĩ quả cảm còn có sự xuất hiện của các chiến sĩ thuộc đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM; giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy...