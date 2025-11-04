Puka và Gin Tuấn Kiệt sau 2 năm cưới

Cặp sao vừa chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Tối 4/11, Gin Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh hai vợ chồng trong dịp kỷ niệm 2 năm về chung một nhà. Trong ảnh, cặp sao diện lại trang phục cưới và tạo dáng trên bãi biển ở Khánh Hòa. Gin Tuấn Kiệt lịch lãm với vest, trong khi Puka gợi cảm với bộ đầm cưới cúp ngực. Họ đang có chuyến nghỉ dưỡng ở đây.

"Trộm vía sau 2 năm bộ đồ vẫn còn vừa. Chúc mừng hai năm ngày cưới", nam ca sĩ chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ và fan chúc mừng hạnh phúc của cặp nghệ sĩ.

Puka và Gin Tuấn Kiệt kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Sau hai năm cưới, Gin Tuấn Kiệt và Puka đón con đầu lòng vào tháng 5. Sau khi sinh, Puka đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Song cô gặp một số vấn đề sau sinh như rụng tóc.

Gin Tuấn Kiệt hỗ trợ vợ trong quá trình chăm sóc em bé. Cả hai dành nhiều thời gian nhất có thể cho con đầu lòng. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng diễn viên cùng thực hiện các clip, quay lại cuộc sống thường nhật và đăng tải trên kênh cá nhân.

Puka và Gin Tuấn Kiệt có nhiều năm yêu nhau kín tiếng. Hai nghệ sĩ thường xuyên vướng tin hẹn hò nhưng giữ im lặng, không xác nhận. Hai người tổ chức lễ cưới tại 3 nơi, lần lượt là Khánh Hòa, TP.HCM và Đồng Tháp vào tháng 11/2023. Sau đó, họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc.

Puka sinh năm 1989, hơn Gin Tuấn Kiệt 4 tuổi. Cô diễn xuất ở sân khấu kịch và nhiều tác phẩm truyền hình hay điện ảnh như Găng tay đỏ, Chạy đi rồi tính, Yêu đi đừng sợ, Anh em siêu quậy… Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt phát triển song song hoạt động âm nhạc và diễn xuất.