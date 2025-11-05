Cổ Thiên Lạc xuất hiện ở TP.HCM

Cổ Thiên Lạc được đông đảo fan chào đón khi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tài tử sẽ tham dự các hoạt động của Gala Điện ảnh Hong Kong diễn ra từ ngày 6-8/11.

Tối 5/11, tài tử Cổ Thiên Lạc xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Nghệ sĩ diện trang phục giản dị và đeo kính râm. Cổ Thiên Lạc bất ngờ khi thấy hơn 100 fan Việt chào đón với hoa, quà và banner. Tài tử vẫy tay chào fan, dành thời gian ngắn để chụp ảnh sau đó nhanh chóng bước lên xe để về khách sạn.

Cổ Thiên Lạc trong vòng vây người hâm mộ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngoài Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo cũng sẽ đáp chuyến bay tới TP.HCM vào tối cùng ngày.

Hai tài tử sẽ tham gia Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam diễn ra từ ngày 6-8/11 ở TP.HCM. Sự kiện có chủ đề "Together we dare to be powerful".

Trước ngày sang Việt Nam, Cổ Thiên Lạc cho biết háo hức để gặp gỡ người hâm mộ. "Hy vọng khán giả Việt Nam có thể cảm nhận được sức hấp dẫn và thành ý của phim Hong Kong. Các phim trình chiếu dịp này đều có phần võ thuật và câu chuyện vô cùng thu hút, chạm vào cảm xúc. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ phim Hong Kong. Đã lâu rồi tôi không được gặp người hâm mộ Việt, rất chờ đợi tái ngộ với các bạn", tài tử bày tỏ.

Trong năm 2025, Gala Điện ảnh Hong Kong đã lần lượt diễn ra tại Dubai, Bangkok, Kuala Lumpur, Phnom Penh và Jakarta. Trạm dừng TP.HCM đánh dấu một hành trình mới của gala.

Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hong Kong - cho biết: "Việt Nam là thị trường điện ảnh tràn đầy sức sáng tạo và sức sống. Lần này, Gala Điện ảnh Hong Kong đến với TP.HCM giúp cho điện ảnh Hong Kong bước lên một sân khấu rộng lớn hơn. Chúng tôi hy vọng thông qua dịp này có thể khiến công chúng châu Á cảm nhận được sức mạnh và tinh thần của điện ảnh Hong Kong".

Trong khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong sẽ có 4 buổi trình chiếu phim gồm các tác phẩm Cửu Long thành trại: Vi thành, Stuntman, Bốn con đường mòn và Cửu biệt trùng phùng.