Quách Ngọc Ngoan: 'Nhiều người quay lưng khi tôi vỡ nợ'

Nam diễn viên cho biết thời điểm xảy ra biến cố, nhiều bạn thân đã quay lưng. Anh thậm chí không thể liên lạc được với họ.

Trong phòng chờ dành cho diễn viên, Quách Ngọc Ngoan có mặt từ sớm trước khi buổi công chiếu Trái tim què quặt diễn ra ở TP.HCM. Anh đi lại liên tục, sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

Quách Ngọc Ngoan cho biết anh rất hồi hộp trong lần tái xuất màn bạc sau 7 năm vắng bóng. Theo cách diễn giải của diễn viên, sự lo lắng này xuất phát từ việc anh không biết sự đón nhận của khán giả ra sao, khi một quãng thời gian quá dài anh gần như "ở ẩn".

Nhắc đến những biến cố về nợ nần trước đó, Quách Ngọc Ngoan nói hiện tại, anh vẫn làm việc, tích cóp để trả nợ cho các đối tác. Bản thân anh không trốn tránh mà chọn cách đương đầu, chấp nhận những khó khăn. Sau tất cả, anh nhận ra cuộc đời này, không ai biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Điều quan trọng nhất là bản thân phải giữ tinh thần tốt, để không bị gục ngã.

'Tôi hỏi đạo diễn 'có ổn không?' khi mời mình đóng phim'

- Điều gì đã đưa anh trở lại với điện ảnh, sau gần 7 năm "mất tích", kể từ 'Người bất tử'?

- Trong lần đầu nhận kịch bản Trái tim què quặt và đọc qua, tôi không cảm được gì. Tôi hay nói vui với mọi người, đây là kịch bản có vị rất lạ. Nhưng ai đã quen được vị này rồi sẽ thích nó. Khi đọc đến lần thứ ba, tôi mới mới phiêu được vai diễn của mình.

Đây là dự án đầu tay của Quốc Công và cũng là lần trở lại của tôi sau 7 năm trên màn ảnh rộng. Nhân vật của tôi trong phim là một nhà điêu khắc chân chính, có tính cách điềm tĩnh, trầm lắng. Đôi khi, vì sự đam mê với nghệ thuật mà quên đi người vợ bên cạnh. Khi đọc, nghiên cứu kỹ nhân vật, tôi rất yêu thích và quyết định nhận lời.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất điện ảnh sau 7 năm.

- Với tâm lý thông thường, khi quyết định trở lại đường đua, diễn viên sẽ chọn một dự án được đầu tư lớn và tiềm năng doanh thu. Trong khi anh lại góp mặt ở một phim đầu tay, với dàn cast không quá nổi bật. Vì anh không còn lựa chọn nào khác hay thế nào?

- Từ trước đến nay, tôi không quan tâm dự án lớn hay nhỏ. Thật ra, với khán giả, Công là đạo diễn mới. Nhưng với những người trong giới, Công là nhà sản xuất trẻ tuổi, khá lừng lẫy. Công từng sản xuất phim Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Tử chiến trên không… Với tôi, Công đầy nhiệt huyết, có nhiều ý tưởng trong điện ảnh. Chính vì thế, khi nhận lời tham gia dự án, câu đầu tiên tôi hỏi Công là: 'Công thấy ổn không?'. Ban đầu, khi tôi hỏi vậy, Công tưởng tôi muốn đề cập đến việc em ấy có làm đạo diễn ổn không. Nhưng không phải.

Tôi muốn hỏi Công có ổn không khi quyết định mời mình đóng phim. Vì 7 năm rồi, tôi không tham gia bất kỳ dự án nào. Sau đó, Công cười và nói: ‘Quá ổn. Em rất vui vì anh nhận lời tham gia dự án này với em’. Đó là điều tôi cần ở một đạo diễn. Công truyền cho tôi một năng lượng tích cực và sự tự tin.

- Ngay thời điểm hỏi đạo diễn 'Có ổn không?' khi mời mình đóng phim, có thể hiểu rằng điều này cũng xuất phát từ sự thiếu tự tin trong chính bản thân anh?

- Không phải như vậy. Quan trọng là tôi muốn đặt mình vào vị trí của Công. Vì như mọi người đã thấy, bây giờ có quá nhiều diễn viên, cùng lứa với tôi hoặc đàn em. Với dự án phim này, Công cũng có nhiều sự lựa chọn khác, ngoài tôi.

Tôi chỉ muốn hỏi để chắc chắn rằng Công tự tin và thoải mái khi chọn mình. Hoàn toàn không phải tôi mất tự tin hay sao cả.

Còn ở mặt nghề nghiệp, 7 năm trước và hiện tại, tất nhiên thị trường điện ảnh sẽ có những sự thay đổi. Nhưng với một diễn viên chuyên nghiệp, dù ở khoảng thời gian nào, bên trong họ vẫn có sẵn năng lượng tích cực. Bản thân tôi khi quyết định nhận dự án là sẽ tập trung cao độ, chứ không phải làm việc hời hợt.

'Ai từ chối, tôi cũng không trách họ'

- Trước đây, anh chia sẻ rằng nhiều đạo diễn ái ngại khi mời anh đóng phim bởi những lùm xùm. Bây giờ, mọi việc đã khác chưa?

- Khi ấy, tôi không trách họ được. Nếu đặt ngược lại, tôi ở vai trò sản xuất, đạo diễn của một dự án lớn, phải bỏ ra số tiền nhiều, cũng phải kỹ lưỡng để chọn diễn viên nhằm đảm bảo thành công về mặt thương mại.

Với một bộ phim, các nhà làm phim có nhiều sự lựa chọn về mặt diễn viên và quyết định ai đó cần đạt được sự đồng thuận của cả ê-kíp.

Bản thân tôi, cuộc sống cá nhân từng có những biến cố. Nên khi bị ai đó từ chối, tôi cũng không trách họ. May mắn là quãng thời gian khó khăn nhất với tôi cũng đã qua rồi. May mắn tiếp nữa là tinh thần của tôi luôn ở mức cao nhất để vượt qua mọi biến cố.

Trộm vía là Tổ nghiệp thương. Các nhà sản xuất, đạo diễn, khán giả vẫn còn mong chờ tôi trở lại tham gia các dự án. Trong thời gian tới, tôi còn 4 bộ phim chờ để ra mắt nữa.

Quách Ngọc Ngoan và ê-kíp trong buổi công chiếu phim.

- Theo như anh tiết lộ ở trên, ngoài Trái tim què quặt, tới đây, anh còn có 4 phim sắp sửa ra rạp. Việc nhận cùng lúc nhiều dự án, có phải xuất phát từ áp lực tiền bạc và các khoản nợ?

- Tất nhiên, ai cũng cần tiền mà. Có thực mới vực được đạo. Khi nhà sản xuất đưa ra cát-xê thì hai bên thoả thuận và đi đến hợp tác. Nếu không thống nhất thì cả hai hẹn ở những dự án sau.

Trước đây, sau phim Người bất tử, tôi mất lửa nghề và từ chối nhiều kịch bản. Thói quen của tôi là nếu không cảm thấy hứng thú với câu chuyện hay đạo diễn khiến mình không an tâm, tôi sẽ không bao giờ ép mình nhận lời.

- Nhưng vị thế của anh sau 'Người bất tử' với hiện tại khác xa. Anh nghĩ mình còn đủ sức để từ chối hay lựa chọn một dự án phim?

- Chọn hay không chọn, đâu có ai ép mình. Tôi cũng có quyền tự quyết đó mà. Quan trọng là dự án này và sắp tới, tôi cảm thấy ổn và nhân vật phù hợp và không trùng lặp.

'Tôi sẽ thanh toán đàng hoàng'

- Vài năm đã trôi qua kể từ thời điểm anh công bố tin vỡ nợ, không còn đủ sức chi trả, hiện tại, mọi việc đã đến đâu rồi?

- Mọi việc đã ổn hơn. Các đối tác cũng tạo điều kiện để tôi làm việc và trả nợ. Tôi không đặt một lộ trình cụ thể, nhưng sẽ thanh toán đàng hoàng và triệt để cho tất cả.

Tôi đã khẳng định điều gì thì sẽ nhớ và làm. Khi nào có tin vui, tôi sẽ thông tin cho mọi người, anh chị em báo chí được biết.

Thời gian qua, ngoài phim ảnh, tôi đọc sách và chơi thể thao rất nhiều. Tôi cũng gặp gỡ bạn bè, chia sẻ và chữa lành. Khi nghe họ phân tích, tôi mới hiểu rằng đôi khi những biến cố xảy ra chưa chắc làm cho bản thân mình đi xuống hay không tốt hẳn. Điều quan trọng là biến cố đó giúp mình gạn lọc những bài học đáng giá.

Nam diễn viên cho biết cuộc sống hiện tại của anh đã ổn hơn.

- Bài học đáng giá nhất anh muốn nói đến?

- Tôi thấy cứ sống hết mình, làm những điều mà bản thân cảm thấy tự tin và tốt nhất. Khi có sự cố xảy ra trong cuộc sống, công việc, đừng bao giờ để bản thân trôi theo nó. Không ai giúp mình đứng lên tốt nhất bằng bản thân mình.

- Ai ở bên anh những lúc khó khăn nhất?

- Tôi còn ba mẹ, những người bạn chí cốt, vài đồng nghiệp trong giới rồi hai đứa con.

Các bé đang ở với mẹ và có cuộc sống rất tốt. Tôi cũng tranh thủ thời gian rảnh, nếu chưa gặp trực tiếp thì video call nói chuyện. Hai bé không biết những chuyện tôi đã trải qua đâu. Và tôi cũng cầu mong chúng không hiểu.

- Còn có ai rời đi khi anh nợ nần?

- Có chứ. Nhiều người từng là bạn thân, khi xảy ra biến cố, tôi không còn liên lạc được cho họ. Dù tôi chưa từng có một lời nhờ vả nào hay cần hỗ trợ.

Có thể họ thấy bạn mình có vấn đề thì không muốn chơi nữa. Không sao. Đó là lựa chọn của họ và mình cũng chấp nhận thôi.