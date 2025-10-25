Nữ diễn viên phim giờ vàng được chú ý

Những diễn biến mới của Cách em một milimet (phần 2) đang được khán giả quan tâm, bàn luận. Trong đó, mối quan hệ giữa Ngân (Huyền Lizzie) và Viễn ( Hà Việt Dũng ) có thể nói thành tâm điểm. Việc Ngân không đến với Viễn mà kết hôn với Nghiêm (Chí Nhân) khiến nhiều khán giả thấy hụt hẫng, tiếc nuối cho mối tình thời học sinh. Trong những tập phim vừa qua, cặp Ngân - Nghiêm lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt, liên tục bất đồng quan điểm, hôn nhân không êm đềm.

Khán giả nhận xét gương mặt cũng như nét diễn của Huyền Lizzie có nhiều điểm tương đồng với diễn viên đóng Ngân thời học sinh, do đó nhân vật không còn nhận phản ứng trái chiều nhiều như lúc đầu. Tương tác giữa Huyền Lizzie - Hà Việt Dũng cũng khá ăn ý.

“Ở phần 1, khi còn trẻ, cặp đôi Ngân - Viễn quá hấp dẫn, tươi mới với mối tình đầu rất dễ thương. Điều đó khiến khán giả tò mò tại sao đến phần 2 Ngân lại lấy một người khác. Ban đầu, khán giả có thể hụt hẫng vì điều đó, xong sẽ băn khoăn vì sao họ không đến được với nhau. Sẽ có rất nhiều câu hỏi mà khán giả muốn đặt ra cho nhân vật Ngân và tôi giống người thám hiểm, muốn được cùng khán giả trải qua những hồi hộp ấy, giải đáp những câu trả lời cho nhân vật”, Huyền Lizzie chia sẻ về vai diễn.

Vai Tú của Quỳnh Châu cũng đang nhận được những ý kiến khác nhau từ khán giả. Tú có tính cách mạnh mẽ nhưng lại chìm mãi trong mối tình đơn phương nhiều năm với Bách (Huỳnh Anh). Bách bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra Tú và nhóm bạn thân năm xưa. Khi biết tin Bách đã có bạn gái, chuẩn bị cưới, Tú càng đau khổ. Viễn và Ngân đều khuyên cô nên buông bỏ, tìm cho mình một người con trai khác. Trong vai Tú, diễn xuất của Quỳnh Châu khá tròn trịa, tự nhiên, thể hiện được rõ nét tính cách nhân vật.

Quỳnh Châu sinh năm 1998, tại Hưng Yên. Nữ diễn viên tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô đã tham gia nhiều phim truyền hình như Lối về miền hoa, Người một nhà, Biệt dược đen.

Hiện tại, khán giả tiếp tục đưa ra những dự đoán về diễn viên của phim. Không ít ý kiến cho rằng cặp Tú - Bách lâu nay quá xa cách, khó để có kết đẹp. Ngoài ra, nhân vật Đức (Trọng Lân) đã xuất hiện, hứa hẹn có nhiều tình tiết thú vị, bởi Tú vốn là người Đức rất yêu quý.

