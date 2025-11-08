Con trai thông báo tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ 'Mãi mãi tuổi 20'

Con trai nhạc sĩ Đăng Khương cho biết ba anh đang điều trị tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175. Thời gian qua, sức khỏe ông ngày càng giảm sút.

Tối 8/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Huy Vũ - con trai nhạc sĩ Đăng Khương thông tin về bệnh tình của ba. Theo Huy Vũ, ba anh nhập viện cách đây 4 tháng và điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).

"Ba tôi vẫn nằm trong phòng ICU liên tục trong 4 tháng đến nay. Mới đầu, ba bị tiểu đường, xong lây nhiễm chéo viêm phổi, dẫn đến bị viêm phổi suy đa tạng. Hiện tại, ba tôi đã chữa gần xong viêm phổi. Nguy hiểm hơn là ba bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc. Ba bị nhiễm trùng nhiều lần, hiện không còn loại kháng sinh nào có thể điều trị dứt điểm. Bác sĩ cho biết giờ trông chờ vào sức đề kháng của ba tôi để cơ thể tự tiêu diệt các vi khuẩn đó", Huy Vũ cho biết.

Nhạc sĩ Đăng Khương đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Theo con trai Đăng Khương, thời gian qua, mẹ và anh thay nhau chăm sóc nhạc sĩ. Huy Vũ cũng thuê thêm một người giúp việc để túc trực ba ở bệnh viện.

Huy Vũ cho biết chi phí điều trị bệnh của ba anh rất tốn kém. Có thời điểm, mỗi ngày, tiền thuốc kháng sinh mua ở nước ngoài lên tới hơn 10 triệu, ngoài ra còn các loại thuốc men khác. Một đợt điều trị kéo dài khoảng 21 ngày.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương sinh năm 1957, tại Quảng Ngãi, từng tốt nghiệp khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy của Nhạc viện TP.HCM năm 1998.

Năm 1991, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương làm Trưởng phòng văn hóa nghệ thuật sau đó giữ chức vụ Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Ông nghỉ hưu vào năm 2017.

Tên tuổi ông được biết tới qua nhiều ca khúc như Con đường đến trường, Gặp mùa xuân qua đây, Nhớ nụ hôn cao nguyên, Mãi mãi tuổi 20, Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước...