Trường Giang nói vụ Nhã Phương cấp cứu

Nghệ sĩ cho biết một tháng qua, các thành viên trong gia đình anh đều gặp vấn đề sức khỏe. Trong đó, Nhã Phương cấp cứu vì khó thở.

Tối 7/11, Trường Giang chia sẻ về tình trạng sức khỏe của Nhã Phương và các thành viên nhí trong gia đình. Anh cho biết trước đó vợ cấp cứu vì không thể thở. Trong cùng một tháng, con gái đầu nhập viện hai lần, lần đầu là phải may 4 mũi, lần sau bị sốc phản vệ phải nằm viện.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Lịch trình tháng này: nằm trong một phòng, không nói chuyện, không gặp gỡ, không đi bệnh viện nữa. Thăm bà con miền Trung".

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời động viên, chúc sức khỏe tới Trường Giang cùng các thành viên trong gia đình anh.

Nhã Phương trong thai kỳ. Ảnh: FBNV.

Ít ngày trước, Nhã Phương chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh lúc rạng sáng. Còn Trường Giang nằm ngủ ở giường kế bên. Việc Nhã Phương nhập viện khi đang trong thai kỳ khiến nhiều fan lo lắng. Song thời điểm đó, nữ diễn viên không chia sẻ cụ thể về tình trạng bệnh.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Sau khi sinh con, Nhã Phương sớm lấy lại vóc dáng thon gọn, cơ bụng săn chắc, dẫn đến bị nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Sau khi vướng tranh luận, bà xã Trường Giang giải thích: "Tôi không đi phẫu thuật tạo cơ. May mắn trước khi có em bé, tôi tập luyện rất nhiều. Sau khi sinh, tôi bắt đầu tập luyện lại nên chỉ tầm 2 tuần, tôi thấy cơ lên lại. Đâu ra chuyện 2 tuần sau sinh tôi đã đi phẫu thuật".

Nhã Phương thông báo tin vui mang thai con thứ ba vào tháng 9, đúng dịp kỷ niệm 7 năm cưới.