Trường Giang nói vụ Nhã Phương cấp cứu

  • Thứ sáu, 7/11/2025 22:34 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Nghệ sĩ cho biết một tháng qua, các thành viên trong gia đình anh đều gặp vấn đề sức khỏe. Trong đó, Nhã Phương cấp cứu vì khó thở.

Tối 7/11, Trường Giang chia sẻ về tình trạng sức khỏe của Nhã Phương và các thành viên nhí trong gia đình. Anh cho biết trước đó vợ cấp cứu vì không thể thở. Trong cùng một tháng, con gái đầu nhập viện hai lần, lần đầu là phải may 4 mũi, lần sau bị sốc phản vệ phải nằm viện.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Lịch trình tháng này: nằm trong một phòng, không nói chuyện, không gặp gỡ, không đi bệnh viện nữa. Thăm bà con miền Trung".

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời động viên, chúc sức khỏe tới Trường Giang cùng các thành viên trong gia đình anh.

nha phuong cap cuu anh 1

Nhã Phương trong thai kỳ. Ảnh: FBNV.

Ít ngày trước, Nhã Phương chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh lúc rạng sáng. Còn Trường Giang nằm ngủ ở giường kế bên. Việc Nhã Phương nhập viện khi đang trong thai kỳ khiến nhiều fan lo lắng. Song thời điểm đó, nữ diễn viên không chia sẻ cụ thể về tình trạng bệnh.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Sau khi sinh con, Nhã Phương sớm lấy lại vóc dáng thon gọn, cơ bụng săn chắc, dẫn đến bị nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Sau khi vướng tranh luận, bà xã Trường Giang giải thích: "Tôi không đi phẫu thuật tạo cơ. May mắn trước khi có em bé, tôi tập luyện rất nhiều. Sau khi sinh, tôi bắt đầu tập luyện lại nên chỉ tầm 2 tuần, tôi thấy cơ lên lại. Đâu ra chuyện 2 tuần sau sinh tôi đã đi phẫu thuật".

Nhã Phương thông báo tin vui mang thai con thứ ba vào tháng 9, đúng dịp kỷ niệm 7 năm cưới.

18:42 4/11/2025

An Nhi

  • Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương sinh ngày 20, tháng 5, năm 1990 là một nữ diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Nhã Phương xuất thân là một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” Nhã Phương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như: Những thiên thần áo trắng, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân,...

    Bạn có biết: Khi thi đại học, Nhã Phương dự định nộp hồ sơ vào trường có liên quan đến âm nhạc nhưng lại đăng ký nhầm vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/06/1990
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim tiêu biểu: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, Yêu đi đừng sợ!, Lôi báo,...

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

