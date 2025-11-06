Cổ Thiên Lạc nhớ nhất bánh mì Việt Nam

Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo đến Việt Nam từ tối 5/11. Hai tài tử cho biết ấn tượng với nhiều món ngon ở TP.HCM, đặc biệt là bánh mì và phở.

Chiều 6/11, nhà sản xuất, diễn viên Cổ Thiên Lạc và ngôi sao gạo cội Hồng Kim Bảo có buổi gặp gỡ báo giới, truyền thông ở Việt Nam. Sự kiện thuộc khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), diễn ra từ ngày 6-8/11.

Hai tài tử xuất hiện trong trang phục giản dị. Sau khi gửi lời chào, Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc dành khoảng 30 phút để chia sẻ về ấn tượng khi tới TP.HCM, cũng như đánh giá thị trường điện ảnh Hong Kong và Việt Nam những năm qua, đặc biệt là dòng phim hành động.

Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc trong buổi gặp gỡ báo giới, truyền thông ở Việt Nam.

Với Cổ Thiên Lạc, đây là lần thứ hai anh đến TP.HCM. Song do lịch trình gấp rút, anh chưa có cơ hội để tham quan, trải nghiệm nhiều địa danh, ẩm thực ở thành phố. Món ăn ở Việt Nam mà anh nhớ nhất là bánh mì. Diễn viên đang đợi có thời gian rảnh rỗi để có thể dạo quanh phố phường và ăn bánh mì.

Tài tử cũng bất ngờ trước sự chào đón của đông đảo fan Việt khi anh xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 5/11.

Trong khi ngôi sao Diệp Vấn cho biết ông ấn tượng với cảnh sắc và các món ngon ở Việt Nam. Trong lần du lịch Việt Nam trước đó, ông từng có dịp được ăn món phở, bánh mì và rất thích thú. Ông từng đến Đà Nẵng để du lịch, nghỉ dưỡng. Sau này, khi đến Australia, Hồng Kim Bảo tiếp tục tìm quán phở để ăn và thực sự nhớ Việt Nam.

"Sáng nay, tôi cũng ghé một tiệm phở ở TP.HCM để ăn nhưng chỉ ổn thôi. Tôi vẫn đang tìm một cửa hàng bánh mì tại đây để thưởng thức tiếp", ông cười và cho biết.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe ở tuổi ngoài 70 và phải ngồi xe lăn, Hồng Kim Bảo cho biết ông chỉ gặp chút vấn đề liên quan đến đầu gối, còn tâm trí, thể lực và nhiệt huyết của ông với phim ảnh vẫn đong đầy.

"Tôi nghĩ động lực lớn nhất để tôi vẫn tiếp tục hành trình với phim ảnh dù tuổi đã lớn đến từ sự ủng hộ của khán giả. Đặc biệt là khi dự án Cửu Long thành trại: Vây thành thành công, người xem yêu thích. Điều này khiến tôi thêm hưng phấn và càng yêu phim ảnh nhiều hơn. Ngoài ra, các diễn viên tham gia cùng tôi ở dự án này cũng rất chuyên nghiệp, nhiệt huyết. Tôi mong có thể tham gia nhiều bộ phim hơn", Hồng Kim Bảo nói.

Song theo tài tử, những năm gần đây, điện ảnh Hong Kong, nhất là dòng phim hành động gặp nhiều khó khăn, mà nguyên nhân lớn nhất đến từ việc các nhà sản xuất đang thắt chặt khoản đầu tư. Điều này gây cản trở rất lớn cho sự phát triển chung của thị trường. Bởi các nhà làm phim không thể đầu tư mạnh cho chất lượng dự án, diễn viên, do ngân sách eo hẹp.

Trước câu hỏi về đánh giá thị trường điện ảnh Việt Nam những năm qua, đặc biệt là dòng phim hành động, ngôi sao gạo cội cho biết ông vẫn quan sát và mong muốn có dịp hợp tác trong thời gian tới.

"Dòng phim hành động của Hong Kong đã truyền cảm hứng cho điện ảnh của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, tôi nghĩ vậy. Cốt lõi của điện ảnh vẫn là mang tính truyền cảm hứng, năng lượng. Bản thân tôi khi đóng phim cũng mong muốn đưa đến cho khán giả của mình sự vui vẻ, tích cực", ông chia sẻ thêm.

Những năm gần đây, ông hạn chế xuất hiện ở các sự kiện về phim ảnh. Nhưng việc Hồng Kim Bảo tham gia các hoạt động của Gala Điện ảnh Hong Kong dịp này, với hy vọng "đốt cháy lại ngọn lửa" về tình yêu với điện ảnh đến các nhà làm phim. Ông hy vọng các bộ phim điện ảnh, trong đó có tác phẩm hành động ăn nên làm ra ngoài rạp.

Cổ Thiên Lạc nói sau những dự án không thành công về doanh thu, anh đều dành thời gian để tìm hiểu nguyên nhân.

Tại buổi họp báo, Cổ Thiên Lạc khá kiệm lời. Anh chỉ chia sẻ ngắn gọn về điện ảnh châu Á nói chung và Hong Kong nói riêng những năm qua. Nhà sản xuất kỳ vọng thời gian tới, các nhà làm phim của nhiều nước ở châu Á sẽ có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và hợp tác nhiều hơn. Bởi mỗi nền điện ảnh có những bản sắc và dấu ấn riêng.

Trước câu hỏi của Tri Thức - Znews về việc những năm qua, Cổ Thiên Lạc góp mặt ở nhiều phim điện ảnh, song không ít dự án thất bại về doanh thu, điều gì được rút ra?, tài tử trả lời: "Như mọi người biết, việc một bộ phim phát hành mà thắng hoặc thua về doanh thu là điều bình thường. Bản thân tôi luôn chấp nhận mọi việc. Nhưng sau đó, tôi cũng đi tìm hiểu nguyên nhân, lý do vì sao phim không được khán giả đón nhận", nam diễn viên Thần điêu đại hiệp bày tỏ.

Kết thúc cuộc giao lưu ngắn, Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo di chuyển sang khu vực diễn ra chương trình Gala Điện ảnh Hong Kong diễn ra vào tối 6/11.

Trong khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong sẽ có 4 buổi trình chiếu phim gồm các tác phẩm Cửu Long thành trại: Vi thành, Stuntman, Bốn con đường mòn và Cửu biệt trùng phùng.

Trong năm 2025, Gala Điện ảnh Hong Kong đã lần lượt diễn ra tại Dubai, Bangkok, Kuala Lumpur, Phnom Penh và Jakarta. Trạm dừng TP.HCM đánh dấu một hành trình mới của gala.

Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hong Kong - cho biết: "Việt Nam là thị trường điện ảnh tràn đầy sức sáng tạo và sức sống. Lần này, Gala Điện ảnh Hong Kong đến với TP.HCM giúp cho điện ảnh Hong Kong bước lên một sân khấu rộng lớn hơn. Chúng tôi hy vọng thông qua dịp này có thể khiến công chúng châu Á cảm nhận được sức mạnh và tinh thần của điện ảnh Hong Kong".