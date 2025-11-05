Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, được vệ sĩ dìu đỡ khi tới TP.HCM

Ngôi sao Phi long mãnh tướng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào tối 5/11. Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, được đội ngũ vệ sĩ theo sát. Tài tử đeo khẩu trang che kín mặt.

Ông được vệ sĩ dìu đỡ khi di chuyển hay bước lên xe hơi. Sau khi chào người hâm mộ có mặt tại sân bay, Hồng Kim Bảo nhanh chóng trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Ông có vài ngày ở tại TP.HCM để tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam diễn ra từ ngày 6-8/11.

Fan chụp hình với Hồng Kim Bảo trước khi ông rời khỏi sân bay. Do tình trạng sức khỏe không tốt, Hồng Kim Bảo những năm gần đây ít xuất hiện và thường phải mang theo gậy khi tham gia các sự kiện công cộng. Hồng Kim Bảo mắc bệnh tiểu đường, không chỉ hạn chế về chế độ ăn uống mà còn phải uống thuốc quanh năm.

Nhà sản xuất, diễn viên Cổ Thiên Lạc đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 19h. Anh rạng rỡ khi chụp hình lưu niệm với hơn 100 fan Việt.

Anh nán lại thời gian ngắn để giao lưu, trước khi lên xe để về khách sạn. Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970. Năm 1995, anh trở nên nổi tiếng với vai diễn Dương Quá trong bộ phim võ thuật Thần điêu đại hiệp. Những năm gần đây, ngoài diễn xuất, Cổ Thiên Lạc tập trung cho công việc quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim.

Fan Việt mang theo banner, hoa và quà để tặng thần tượng. Bạn Lầu Quế Hảo (thứ hai từ trái qua) chia sẻ cô theo dõi và hâm mộ tài tử hơn 20 năm, từ sau bộ phim Mỹ vị thiên vương. Khi biết thông tin Cổ Thiên Lạc đến TP.HCM, cô đã theo dõi kỹ lịch trình và có mặt từ sớm ở sân bay để chào đón anh.

Trước ngày sang Việt Nam, Cổ Thiên Lạc cho biết háo hức để gặp gỡ người hâm mộ. "Hy vọng khán giả Việt Nam có thể cảm nhận được sức hấp dẫn và thành ý của phim Hong Kong. Các phim trình chiếu dịp này đều có phần võ thuật và câu chuyện vô cùng thu hút, chạm vào cảm xúc. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ phim Hong Kong. Đã lâu rồi tôi không được gặp người hâm mộ Việt, rất chờ đợi tái ngộ với các bạn", tài tử bày tỏ.

