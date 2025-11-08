Hạnh Thúy trình báo cơ quan chức năng vụ bị giả mạo

Nữ diễn viên bức xúc khi bị giả mạo hình ảnh để gọi điện mượn tiền. Hạnh Thúy đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Tối 7/11, diễn viên Hạnh Thúy đăng tải thông báo về việc bị mạo danh để lừa đảo. Cô cho biết có một tài khoản giả mạo tên, hình ảnh cô trên một số nền tảng mạng, sau đó đi nhắn tin, gọi điện để mượn tiền với lời lẽ thuyết phục.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nữ diễn viên đã trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Hạnh Thúy khẳng định không bao giờ nhắn tin hay gọi điện mượn tiền từ bất kỳ ai vì bất cứ lý do gì.

Diễn viên Hạnh Thúy bức xúc khi bị mạo danh. Ảnh: FBNV.

"Trong suốt cuộc đời, Thúy chỉ từng mượn tiền hai người bạn thân thiết và đó là trường hợp cá nhân, có xác nhận rõ ràng. Vì vậy, mọi tin nhắn, cuộc gọi hoặc yêu cầu giúp đỡ, chuyển tiền, vay mượn... dưới tên 'Hạnh Thúy' đều là giả mạo. Mong mọi người cảnh giác tuyệt đối, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân. Và nếu thấy trường hợp đáng nghi, hãy báo lại cho Thúy hoặc cơ quan chức năng", cô chia sẻ.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt bị nhiều kẻ gian lợi dụng hình ảnh, tên tuổi đi trục lợi. Gần đây, Hòa Minzy cũng lên tiếng cảnh báo vấn nạn trên. Ca sĩ khẳng định không quảng cáo, bán hàng hay tuyển nhân sự như nội dung các trang giả mạo này đăng tải.

"Trang này khi vào thì thấy đăng bài rất bình thường, nhưng khi chạy quảng cáo thì lại đưa tin lừa gạt. Hoà mong mọi người phải cẩn thận, tỉnh táo. Hoà không quảng cáo, bán hàng tào lao, không tìm kiếm nhân sự gì hết cho nên bà con hãy luôn đặt ra nghi vấn, tránh bị lừa", giọng ca Bắc Bling chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều ngôi sao đối diện tình trạng bị kẻ gian lợi dụng hình ảnh để lừa đảo, quảng cáo sản phẩm chưa rõ nguồn gốc hay app vay tiền nặng lãi. Thậm chí, nhiều fanpage sử dụng kỹ xảo chỉnh sửa khuôn mặt, giọng nói để tạo nội dung lừa đảo. Trước Hồng Đào, Mạc Văn Khoa, Đan Trường, Lý Hải... đều có các bài đăng để cảnh báo khán giả.