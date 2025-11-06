Sáng 6/11, trang cá nhân của Đoàn Di Băng biến mất. Động thái này diễn ra sau khi thông tin chồng cô bị bắt tạm giam được công bố.

Theo ghi nhận, trang cá nhân của Đoàn Di Băng đã bị khóa vào sáng 6/11. Người dùng MXH hiện không thể truy cập hay xem bất kỳ bài đăng nào của trang này.

Động thái khóa trang cá nhân của Đoàn Di Băng diễn ra chỉ sau ít giờ khi thông tin chồng cô - ông Nguyễn Quốc Vũ - bị bắt tạm giam được đăng tải trên báo chí.

Đoàn Di Băng khóa trang cá nhân sau khi chồng bị bắt.

Trước đó, nhiều dân mạng tràn vào trang cá nhân của Đoàn Di Băng, để lại loạt bình luận tiêu cực. Dưới các bài đăng gần nhất của Đoàn Di Băng, một bộ phận dân mạng thả phẫn nộ.

Nhiều tháng qua, Đoàn Di Băng không hoạt động mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của cô là vào cuối tháng 8 với nội dung cảnh báo nhiều tài khoản, trang mạng giả mạo cô cùng thương hiệu Hanayuki để bán hàng.

Gần đây, cô bị đồn "ở ẩn" để sinh con. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các từ khóa như "Đoàn Di Băng sinh con", "Đoàn Di Băng sinh con thứ 4" lọt top tìm kiếm phổ biến.

Ngày 5/11, Báo Công an TP.HCM đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (sinh năm 1981) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982) ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai". Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đoàn Di Băng nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa. Cô luôn xuất hiện với những món hàng hiệu đắt đỏ hoặc khoe cho con học trường có học phí đắt đỏ. Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô từng hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ nhưng không đạt nhiều thành công và sự nghiệp cũng mờ nhạt. Sau đó, Đoàn Di Băng chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm.