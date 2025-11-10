Hoàng Thùy bắt được hoa cưới của Đỗ Thị Hà

Người mẫu vui sướng, nhảy cẫng khi bắt trúng hoa cưới từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Cô tiến đến ôm chặt cô dâu.

Tối 9/11, lễ cưới của Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Hà Nội. Ngày vui của bộ đôi có sự góp mặt của gia đình hai bên và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Sau khi bộ đôi tiến hành các nghi thức và trao nhau lời thề nguyện, màn tung hoa cưới từ cô dâu Đỗ Thị Hà khiến dàn khách mời phấn khích. Các hoa hậu, á hậu như Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân, Ngọc Thảo, Khánh Linh, người mẫu Hoàng Thùy nhanh chóng xếp hàng dài phía sau.

Hoàng Thùy là người bắt trúng hoa cưới từ Đỗ Thị Hà.

Cuối cùng, Hoàng Thùy là người nhận được hoa cưới từ Đỗ Thị Hà. Cô nhảy cẫng lên, vui sướng và giơ bó hoa lên cao. Sau đó, người mẫu tiến đến ôm cô dâu và chụp ảnh kỷ niệm.

Trên kênh cá nhân, Hoàng Thùy chia sẻ lại clip bắt trúng hoa cưới từ Đỗ Thị Hà. "Và người lấy chồng tiếp theo sẽ là Hoàng Thùy. Lên danh sách khách mời liền", cô chú thích. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả mong Hoàng Thùy sớm có tin vui.

Trong ngày vui của Đỗ Thị Hà, Hoàng Thùy diện set đồ màu vàng đồng thanh lịch. "Tung tăng đi ăn cưới em gái yêu Đỗ Thị Hà. Ngày thật vui và đầy cảm xúc. Chúc em trăm năm hạnh phúc, hành trình mới luôn tràn ngập yêu thương và nụ cười", cô chúc mừng đàn em.

Tiệc cưới của Đỗ Thị Hà được trang trí hoành tráng với màu sắc chủ đạo là trắng. Không gian buổi lễ được tô điểm bằng hàng nghìn đóa hoa tươi. Trước đó, trong buổi tiệc tối 22/10, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Sau đó, chú rể nhắn gửi cô dâu: "Em biết không, hạnh phúc với anh đơn giản chỉ là ngắm nụ cười em mỗi ngày, nắm tay em, cùng nhau đi qua những ngày bình yên hay giông bão. Anh hứa sẽ làm tất cả để hai đứa mình có mái ấm bền vững, gia đình hạnh phúc. Giống như sông Long Đại và Nhật Lệ, hai đứa mình sẽ không thể tách rời và cùng nhau ra biển lớn. Anh yêu em, tình yêu của anh".