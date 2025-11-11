The Rock trầm cảm vì ly hôn

Trong một podcast mới đây, tài tử chia sẻ về cú sốc ly hôn Dany Garcia vào năm 2007. Dwayne Johnson mất một thời gian dài để vượt qua biến cố hôn nhân.

Dwayne Johnson vừa tham gia podcast Awards Chatter của The Hollywood Reporter. Tại đây, nam diễn viên hiếm hoi chia sẻ về cú sốc ly hôn nhiều năm trước.

"Giờ đây, tôi có thể nhìn lại khoảng thời gian đó một cách rõ ràng và nhẹ nhõm. Nhưng ngày đó, mọi thứ thật sự mù mờ. Khi kết hôn, ai cũng nghĩ rằng đó sẽ là hành trình bền lâu nhưng rồi mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sau đó, tôi tự hỏi mình sẽ làm cha thế nào đây", anh chia sẻ.

Dwayne Johnson và Dany Garcia giữ mối quan hệ bạn bè, đối tác sau ly hôn. Ảnh: FilmMagic.

Cú sốc ly hôn khiến tài tử trầm cảm. Anh mất một thời gian dài để vượt qua biến cố hôn nhân. Dwayne Johnson cũng nhận những phim dự án phim gia đình nhẹ nhàng, với kết thúc có hậu, ở giai đoạn này. Anh nói điều đó khiến bản thân cảm thấy chữa lành và thoải mái.

Dwayne Johnson và Dany Garcia tổ chức lễ cưới vào năm 1997 sau nhiều năm gắn bó. Cả hai có chung một người con gái là Simone Alexandra. Đến 2007, bộ đôi đường ai nấy đi.

Thời điểm ấy, khi công bố tin ly hôn, Dany Garcia cho biết: "Chúng tôi rất may mắn khi được ở bên nhau trong 17 năm qua và mong muốn được cùng nhau trải qua quãng đời còn lại như những người bạn thân thiết, đối tác kinh doanh".

Sau khi chia tay, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè và đối tác kinh doanh. Họ đồng sáng lập công ty sản xuất Seven Bucks Productions vào năm 2012. Trong những lần The Rock ra mắt dự án mới, Dany Garcia đều có mặt để ủng hộ và chúc mừng.

Năm 2015, tài tử công khai mối quan hệ với nhạc sĩ Lauren Hashian. Tháng 8/2019, sau 12 năm yêu đương và chung sống, chuyện tình yêu của Lauren Hashian và The Rock đã bước sang một chương mới hạnh phúc. Cả hai kết hôn và có chung hai người con gái.

Chia sẻ về người bạn đời, The Rock nói: "Cô ấy là một cỗ máy trơn tru, người phụ nữ tuyệt nhất thế giới tôi được gặp. Gửi tới em, người phụ nữ duy nhất của đời anh, những lời đẹp nhất. Em là chất keo kết dính cả gia đình, một tay quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Người phụ nữ xinh đẹp, đầy cảm hứng, ngọt ngào và đầy tình yêu. Anh yêu em".