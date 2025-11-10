Thiên thần Miranda Kerr gợi cảm bên chồng tỷ phú

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Miranda Kerr thu hút ống kính nhiếp ảnh gia với vẻ ngoài nóng bỏng. Sắc vóc của thiên thần nội y không quá thay đổi dù trải qua 4 lần sinh nở.

Theo Daily Mail, cựu siêu mẫu nội y Miranda Kerr vừa góp mặt trong một chương trình từ thiện diễn ra ở Tây Hollywood. Mỹ nhân diện đầm nhung đen, khoét sâu vùng ngực, điểm nhấn nằm ở chi tiết đá quý hình lưỡi liềm. Miranda Kerr thu hút với vẻ ngoài nóng bỏng và phong thái rạng rỡ. Sắc vóc của thiên thần nội y không quá thay đổi dù đã trải qua 4 lần sinh nở.

Miranda Kerr tạo dáng bên chồng tỷ phú. Doanh nhân Evan Spiegel lịch lãm với bộ suit tối màu phối với áo sơ mi và nơ đen. Cặp vợ chồng diện trang phục đồng điệu.

Miranda Kerr bên chồng tỷ phú công nghệ tại sự kiện. Ảnh: IGNV.

Sau khi lập gia đình và sinh con, Miranda Kerr gần như rút lui khỏi giới giải trí. Cô chỉ tham gia một số sự kiện về từ thiện, xã hội. Phần lớn thời gian cựu siêu mẫu tập trung cho tổ ấm nhỏ. Vào những dịp đặc biệt, Miranda Kerr thường đăng ảnh bên chồng và nói lời ngọt ngào gửi đến ông xã. Cả hai cũng thường xuyên có những chuyến du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới để hâm nóng tình cảm.

Miranda và Evan tổ chức đám cưới vào năm 2017 với sự tham dự của chỉ 45 khách mời thân thiết. Cặp đôi hiện có ba con chung gồm Hart (6 tuổi), Myles (5 tuổi) và Pierre (9 tháng tuổi). Siêu mẫu còn có con trai Flynn (13 tuổi) từ cuộc hôn nhân trước với diễn viên Orlando Bloom. Miranda cho biết cô và Orlando vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con trai và xem nhau như “một phần không thể thiếu trong cuộc đời”.

Miranda Kerr bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 13 tuổi khi giành chiến thắng trong cuộc thi của Dolly Magazine. Năm 2007, cô trở thành thiên thần Victoria’s Secret - một bước ngoặt đưa cô vươn lên hàng siêu mẫu quốc tế.