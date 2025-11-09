Bi Rain gây tranh luận

Chia sẻ của Bi Rain về việc không chấp nhận bạn đời đi du lịch với nhóm bạn khác giới đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Theo tờ Kpopn, trong chương trình Season B Season đăng tải trên kênh YouTube mới đây, Bi Rain mời các diễn viên Kim Young Kwang, Kang Ha Neul và Kang Young Seok tham gia. Khi thảo luận về chủ đề có chấp nhận bạn đời đi du lịch với nhóm bạn gồm cả nam lẫn nữ hay không, ngoại trừ Kang Ha Neul, những người còn lại đều trả lời “Không thể nào”.

Bi Rain thậm chí còn phản ứng khá gay gắt: “Bị điên rồi à? Sao lại có người nghĩ là chấp nhận được nhỉ? Dù kết hôn rồi cũng không được”. Nam ca sĩ cho rằng nếu bạn gái đi chơi riêng với nhóm bạn mà cả hai cùng quen biết sẽ rất dễ nảy sinh cảm tình. Nếu người trong nhóm có ngoại hình và điều kiện tốt thì càng dễ xảy ra vấn đề.

Bi Rain không chấp nhận bạn đời du lịch với nhóm bạn có người khác giới.

Trong khi đó, Kang Ha Neul cho rằng nếu đã muốn ngoại tình thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chứ không nhất thiết phải đi du lịch. Bi Rain tiếp lời rằng khi còn trẻ anh cũng từng nghĩ như thế. "Nhưng chỉ cần tưởng tượng mình ở nhà một mình, còn bạn gái lại đi du lịch với các bạn nam. Mà họ lại cao to đẹp trai như Kim Young Kwang, thì thật sự không thể chấp nhận nổi”, nam ca sĩ chia sẻ.

Sau khi chương trình lên sóng, phát ngôn của Bi Rain thu hút quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Một số luồng ý kiến cho rằng nam ca sĩ có tư tưởng "gia trưởng", thích kiểm soát, không tôn trọng quyền riêng tư của bạn đời. Trong khi số khác bênh vực, cho rằng hành động đi du lịch với bạn khác giới mới là vượt quá giới hạn.

Sinh năm 1982, Bi Rain ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng 6 người vào năm 1998. Nhóm tan rã trong vòng một năm. Sau đó, anh ký hợp đồng với JYP Entertainment và nhanh chóng nổi tiếng. Hiện, anh tập trung đào tạo các nhóm nhạc trẻ và phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2017, Bi Rain kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Kim Tae Hee sau 5 năm hẹn hò.