Quan Vịnh Hà quá trẻ ở tuổi 61

Xuất hiện trong một sự kiện gần đây, Quan Vịnh Hà gây ngạc nhiên với vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thực.

Theo Sinchew, Quan Vịnh Hà vừa tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ. Nữ diễn viên diện trang phục trắng thanh lịch, kín đáo. Cô trang điểm nhẹ nhàng và tóc búi cao. Quan Vịnh Hà thu hút với thần thái rạng rỡ, làn da trắng cùng vẻ ngoài tươi tắn, không nhiều nếp nhăn. Cô khiến fan ngưỡng mộ vì sự trẻ trung hơn so với tuổi thực là 61.

Trong buổi giao lưu, Quan Vịnh Hà cởi mở chia sẻ và tương tác với người hâm mộ. Diễn viên hứa sẽ tổ chức buổi họp mặt ấm cúng tương tự vào 10 năm tới.

Loạt hình ảnh của Quan Vịnh Hà tại sự kiện sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong lần hiếm hoi tái xuất, công chúng dành nhiều lời khen ngợi với vẻ ngoài và phong thái của nữ diễn viên.

Quan Vịnh Hà rạng rỡ trong buổi gặp gỡ fan. Ảnh: Sinchew.

Quan Vịnh Hà sinh năm 1964. Cô nổi danh một thời ở TVB với các tác phẩm Miêu Thúy Hoa, Thăng Bình công chúa, Lực lượng phản ứng…

Quan Vịnh Hà và Trương Gia Huy là cặp đôi vàng của giới giải trí Hong Kong. Bên nhau hơn 35 năm, cả hai vẫn sống hạnh phúc và dành tình cảm cho đối phương như thuở ban đầu.

Theo HK01, cặp đôi là đại gia nhà đất của showbiz khi nắm trong tay nhiều bất động sản đắc địa, có giá thị trường cao. Sở hữu khối gia sản triệu USD song cả hai sống kín tiếng, không bao giờ phô trương sự giàu có. Truyền thông Hong Kong cho biết vào năm 2020, họ đã mua một căn biệt thự cổ với giá gần 17 triệu USD .

Năm 2022, Quan Vịnh Hà đối mặt với biến cố mất người thân. Em trai cô bị trượt ngã xuống một con dốc cao hơn 30 m tại hồ chứa nước ở Shatin, Hong Kong.

Nguồn tin thân cận cho hay Quan Vịnh Hà chịu kích động tâm lý mạnh khi em trai qua đời. Vụ việc khiến nữ diễn viên ngã quỵ. Cô kiệt quệ khi vừa chịu nỗi đau mất em, chạy ngược xuôi lo hậu sự, vừa chăm sóc con gái và cháu trai mới mất cha.