Diễn viên Nhật 19 tuổi sụp đổ

Imaimori Maya là tâm điểm của truyền thông Nhật Bản những ngày qua. Loạt bằng chứng do Bunshun đăng tải, tố Imaimori Maya ngoại tình với đồng nghiệp Asai Kosuke. Asai hơn cô 22 tuổi, đã có gia đình, khiến cô bị dân mạng nước này chỉ trích dữ dội. Không chỉ vậy, ngôi sao 19 tuổi còn bị phát hiện uống rượu khi chưa đủ 20 tuổi. Hàng loạt ý kiến tiêu cực, tấn công nhắm đến diễn viên trẻ.

Đến 8/11, công ty quản lý Seju của nữ diễn viên đã lên tiếng: "Imaimori Maya đã uống rượu khi chưa đủ 20 tuổi, vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng. Sau khi thảo luận nội bộ, công ty quyết định chấm dứt mọi hợp tác với cô từ hôm nay". Nữ diễn viên cũng lên tiếng xin lỗi và có động thái khóa trang cá nhân. Hiện tại, Imaimori Maya đang trả giá đắt sau lùm xùm khi nhiều nhãn hàng, dự án phim quay lưng với cô.

Trong đó, dự án phim No.1 Sentai Gozyuger loại cô khỏi danh sách diễn viên. Kịch bản sẽ được biên kịch chỉnh sửa lại để thay thế vai của Imaimori Maya.

Trước khi vướng bê bối, Imaimori Maya là diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Nhật Bản. Cô được gọi là "nàng thơ" với vẻ ngoài trong sáng, xinh xắn, khuôn mặt khả ái. Imaimori Maya từng giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Magazine do Kondasha tổ chức. Cô gia nhập thị trường giải trí vào năm 2022.

Trên trang cá nhân, cô chăm chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống đời thường và công việc. Những bài đăng, clip của cô thu hút lượng yêu thích, tương tác cao. Trước khi biết đến với vai trò diễn viên, cô là người mẫu ảnh, hot TikToker.

Vào tháng 2, người đẹp được chọn vào vai nữ chính của No.1 Sentai Gozyuger, đồng thời trở thành nữ Black Ranger đầu tiên của loạt phim nổi tiếng này. Theo Yahoo News, thời điểm ấy, Imaimori Maya chia sẻ cô rất hào hứng và phấn khích khi được chọn tham gia dự án phim lớn. "Tôi muốn làm việc chăm chỉ mỗi ngày, bằng tất cả năng lượng và sự nhiệt huyết. Tôi hy vọng sẽ tạo ra một dự án khiến người xem phải thốt lên 'Thật tuyệt vời", diễn viên 19 tuổi chia sẻ.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.