Lee Kwang Soo nói về tin chia tay Lee Sun Bin

Nam diễn viên và bạn gái Lee Sun Bin trải qua gần 9 năm gắn bó. Trong một chương trình mới đây, Lee Kwang Soo khẳng định cả hai rất hạnh phúc.

Theo Nate, xuất hiện trong chương trình truyền hình của đài SBS, Lee Kwang Soo hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm với bạn gái lâu năm - Lee Sun Bin. Theo đó, khi Lee Seo Jin tiết lộ từng gặp người yêu nam diễn viên tại một tiệm làm tóc và hỏi: "Cậu đã hẹn hò với cô ấy bao lâu rồi?", Lee Kwang Soo phản hồi: "Chúng tôi rất hợp nhau. Cũng được 8, 9 năm rồi".

Kim Kwang Kyu từ phía sau lên tiếng: "Seo Jin nói nếu hai người đã yêu nhau hơn hai năm thì nên kết hôn hoặc chia tay".

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin trải qua nhiều năm gắn bó.

Lee Seo Jin tiếp tục hỏi Lee Kwang Soo: "Yêu nhau lâu thế này rồi, cậu định làm gì? Có dự định kết hôn hay chia tay không?". Lee Kwang Soo tỏ ra bối rối trước câu hỏi của đồng nghiệp. Anh nói: "Chuyện gì thế này?".

"Cậu muốn làm gì thì làm. Chia tay thì sao. Cậu vẫn có thể gặp người mới mà", Lee Seo Jin nói. Sau cùng, Lee Kwang Soo lên tiếng khẳng định: "Chúng tôi không chia tay. Anh đang nói cái gì vậy".

Màn tương tác giữa Lee Seo Jin và Lee Kwang Soo gây chú ý trên một số nền tảng mạng. Không ít khán giả cho rằng Lee Seo Jin kém duyên khi đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân của nam diễn viên.

Lee Kwang Soo công khai mối quan hệ với bạn gái Lee Sun Bin thông qua một bài đăng trên trang cá nhân vào năm 2018. Anh và người yêu lần đầu gặp nhau thông qua chương trình Running Man.

Năm 2021, trong một cuộc phỏng vấn, Lee Sun Bin được hỏi liệu cô có hối hận khi tiết lộ mối quan hệ với Lee Kwang Soo, nữ diễn viên trả lời ngay lập tức: “Tôi nghĩ đó là điều chính xác nên làm. Tôi không hối hận vì đó là điều tự nhiên".

Lee Sun Bin tên thật là Lee Jin Kyung, sinh năm 1994 và gia nhập showbiz với vai trò ca sĩ thần tượng. Cô từng ra mắt trong nhóm nhạc JQT vào tháng 10/2011, tuy nhiên, nhóm gặp vấn đề về nhân sự nên quyết định tan rã bốn tháng sau đó. Lee Sun Bin dự định gia nhập một nhóm nhạc khác để theo đuổi ước mơ ca hát nhưng kế hoạch một lần nữa bị hủy bỏ.

Lee Kwang Soo (sinh năm 1985) được mệnh danh "hoàng tử châu Á" nhờ sự nổi tiếng từ chương trình giải trí Running Man. Với chiều cao nổi bật là 1,92 m và tính cách hài hước, Lee Kwang Soo sở hữu lượng fan đông đảo.