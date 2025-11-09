Jack bị cấm diễn không chỉ ở Hà Nội

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết lệnh cấm biểu diễn với Jack có phạm vi trên cả nước, không chỉ ở Hà Nội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết quyết định đình chỉ hoạt động Jack trong 9 tháng được áp dụng trên toàn quốc, không chỉ tại TP Hà Nội.

Ngoài lệnh cấm biểu diễn, Jack còn chịu mức phạt hành chính 55 triệu đồng do biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Công ty TNHH dịch vụ giải trí The East bị phạt tiền 50 triệu đồng với lỗi tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Vào ngày 16/10, tại một chương trình ở Hà Nội, tiết mục của Jack với những ca từ phản cảm, thô tục khiến công chúng bức xúc.

Jack bị cấm diễn trên toàn quốc trong 9 tháng.

"Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm / Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý / Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu", "Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**", là một đoạn với lời lẽ gay gắt, được cho là đáp trả anti-fan.

Màn trình diễn nói trên một lần nữa đẩy Jack vào khủng hoảng. Giữa những phản ứng dữ dội từ khán giả, phía nam ca sĩ lên tiếng giải thích. Đại diện công ty quản lý của Jack khẳng định ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack không có cụm từ “lào gì cũng t**” như một số thông tin đang lan truyền. Đơn vị này cho biết ca khúc chưa có bản audio chính thức và được hát ngẫu hứng tại sự kiện, các bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện Moonlit Childhood (diễn ra ngày 16/10) gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép không có ca khúc đang gây tranh cãi của Jack.

Sau buổi làm việc với Sở Văn hóa, đến tối 29/10, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi và cho biết trong thời gian tới, anh sẽ cùng ê-kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Jack cam kết mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục. Bên cạnh đó, nam ca sĩ hứa tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện.