Jack bị cấm diễn 9 tháng - bài học cho ca sĩ Việt

Trường hợp của Jack cho thấy cơ quan quản lý đang ngày càng siết chặt nhằm chấn chỉnh các hoạt động giải trí lệch chuẩn. Đã đến lúc nghệ sĩ Việt phải nâng cao ý thức, trách nhiệm.

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý nhà nước ngày càng tăng cường kiểm soát nội dung văn hóa nghệ thuật, trường hợp ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn 9 tháng đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận cũng như giới chuyên môn.

Quyết định này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của nam ca sĩ mà còn phản ánh xu hướng chung trong việc chấn chỉnh các hoạt động giải trí lệch chuẩn.

Bài học từ ồn ào của Jack

Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo xử phạt Jack 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng. Lý do là trong đêm nhạc diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội, Jack biểu diễn ca khúc chưa được đặt tên có câu từ, nội dung phản cảm.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), bài hát do Jack thể hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về nội dung văn hóa, câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.

Bài nhạc này cũng được đề cập trong công văn Định hướng chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa tại TP.HCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM ban hành. Công văn chỉ ra bài nhạc của Jack có ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn.

Ồn ào của Jack là bài học cho nhiều nghệ sĩ Việt trong việc sáng tác âm nhạc. Ảnh: FBNV.

“Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cầu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thủ, giang hồ, tệ nạn xã hội”, là một phần nội dung công văn.

Công văn cũng đề cập tới nhiều bài nhạc khác như Miền mộng mị (GDucky); Sự nghiệp chướng (Pháo); CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Kẹo (Andree); Cao ốc 20 (B Ray x Đạt G), Trình (HIEUTHUHAI)...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố.

Sau đó, hàng loạt nghệ sĩ, trong đó có cả những người chưa bị nhắc tên như Soobin, Rhymastic chủ động ẩn bài nhạc có nội dung nhạy cảm.

Trong nhiều năm phát triển, đây có lẽ là lần đầu tiên thị trường âm nhạc bước vào làn sóng “thanh lọc” mạnh mẽ, xóa sổ nhiều sản phẩm trong cùng thời điểm đến như vậy. Đó là kết quả từ sự quyết liệt trong công tác quản lý và sự lắng nghe, chủ động của giới nghệ sĩ.

Động thái quyết liệt của cơ quan quản lý văn hóa

Các chuyên gia văn hóa nhận định động thái từ các cơ quan quản lý đang cho thấy một làn sóng siết chặt quản lý mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Trong những năm gần đây, không ít nghệ sĩ trẻ đã vấp phải chỉ trích vì nội dung ca khúc hoặc phong cách trình diễn bị cho là "nhạc rác" hoặc phản cảm.

Do đó, đã đến lúc mạnh tay hơn nữa để hoàn toàn "xóa sổ" các sản phẩm đi trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực tới khán giả.

Việc áp dụng các biện pháp hành chính như phạt tiền và đình chỉ không chỉ nhằm răn đe cá nhân mà còn gửi thông điệp rõ ràng đến toàn ngành: cần ưu tiên giá trị đạo đức và văn hóa trong sáng tạo. Đã đến lúc nghệ sĩ Việt cần nghiêm túc, chỉn chu và nâng cao trách nhiệm hơn trong các hoạt động nghệ thuật.

Với bối cảnh này, ngành văn hóa nghệ thuật Việt Nam đứng trước thách thức cân bằng giữa tự do biểu đạt và trách nhiệm xã hội. Với việc Jack là trường hợp đầu tiên bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng vì thể hiện ca từ phản cảm, nhạc sĩ Dương Cầm cho rằng đây là lời cảnh báo vừa đủ từ cơ quan quản lý.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh rất ủng hộ các cơ quản lý văn hóa đã nhanh chóng vào cuộc và hành động quyết liệt.

“Cần chặn đứng những ngôn từ lệch lạc tư tưởng trong âm nhạc, vì những ngôn từ đó mang tính chất kích động, thể hiện cái tôi, không góp phần vào việc phát triển văn hóa và giải trí, không mang tính duy mỹ, giá trị nghệ thuật. Những ngôn từ đó sẽ là mầm mống và nhân rộng sự hiếu kỳ cho nhiều người bắt chước, nhất là thế hệ trẻ, mang hệ luỵ lớn cho xã hội và dân tộc”, nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và Tuấn Cry cho rằng động thái thời gian qua của cơ quản lý là cần thiết để làm "trong sạch" môi trường nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Theo Tô Hiếu, hành động quyết liệt thời gian qua của các lãnh đạo bộ ban ngành là thông điệp mạnh mẽ từ cơ quan quản lý văn hóa và cũng là lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ có suy nghĩ lệch lạc trong sáng tác và phổ biến.

Tuy nhiên, nhạc sĩ cho rằng những phương án xử phạt thời gian qua chưa thể có hiệu quả lâu dài với sự phát triển chung của thị trường âm nhạc Việt. Theo Tô Hiếu, cần có thêm quy định, luật rõ ràng hơn liên quan đến những ngôn từ phản cảm, kích động... Như vậy mới đủ sức răn đe và có tác động dài lâu.

Trong khi đó, nhạc sĩ Bắc Bling - Tuấn Cry - cho rằng động thái gần đây của cơ quan quản lý là điều dễ hiểu khi thị trường âm nhạc phát triển quá nhanh chóng. Những xu hướng mới xuất hiện liên tục. Do đó, việc đa dạng hóa tác phẩm là điều không tránh khỏi.

Song song với đó là sự xuất hiện của những nghệ sĩ có tư duy chưa chuẩn mực. Do đó, sự vào cuộc của cơ quan quản lý để giúp thị trường nghệ thuật sạch đẹp hơn là cần thiết.

“Các sản phẩm âm nhạc giúp khán giả được tận hưởng, thư giãn sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi mới là giá trị thật của nghệ thuật. Là một nhạc sĩ còn khá mới, tôi cảm thấy việc kiểm soát chặt chẽ nội dung âm nhạc là cần thiết. Việc này giúp mọi thứ đi vào khuôn khổ hơn.

Tôi tin chắc những nghệ sĩ thật sự đam mê và biết cách sáng tạo trong khuôn khổ phù hợp sẽ còn rất nhiều không gian để thể hiện bản thân. Từ đó có được những sản phẩm văn minh, phù hợp với thời thế hơn”, Tuấn Cry cho biết.

Theo Tuấn Cry, động thái lần này chắc chắn sẽ thay đổi nhiều thị trường âm nhạc. Cụ thể, các sản phẩm được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp, có tâm và có tầm hơn. Anh cũng hy vọng nhạc Việt sau đây không rơi vào khuôn mẫu an toàn mà vẫn đảm bảo sự đa dạng, khác biệt, có màu sắc riêng trong một khuôn khổ văn minh, phù hợp thuần phong mỹ tục.

Trước đó, trong cuộc họp vào 27/10, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tuyên bố xử lý nghiêm hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, đi ngược thuần phong mỹ tục, ca từ phản cảm, trang phục không phù hợp và thiếu tính giáo dục.

Cục trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tạo hành lang pháp lý, khích lệ nghệ sĩ sáng tạo, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, giải trí, đồng thời đảm bảo nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định.