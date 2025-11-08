Nam ca sĩ 19 tuổi bị bắt giữ vì đột nhập nhà vệ sinh nữ

Nikkan Sports đưa tin nam ca sĩ 19 tuổi Sasaki Taiga - thành viên nhóm 9bic - bị phát hiện vi phạm quy định nghiêm trọng nên buộc phải rời nhóm và chấm dứt hợp đồng quản lý.
Công ty quản lý thông báo: "Gần đây chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của thành viên Sasaki Taiga. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định anh ấy sẽ rời nhóm và chấm dứt hợp đồng quản lý với WAIWAI Inc. kể từ 5/11. Chúng tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ và những người liên quan vì thông báo đột ngột này".
Sasaki Taiga bị đuổi khỏi nhóm sau khi vướng bê bối. Ảnh: 9bic.
5 thành viên còn lại trong nhóm nhạc cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Thành viên Kurosawa Taneya chia sẻ: "9bic là nhóm nhạc được kế thừa thành tựu và kinh nghiệm của các tiền bối truyền lại trong nhiều năm. Do đó, chúng tôi muốn làm việc chăm chỉ với 6 thành viên để đạt được những mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, giờ đây khi biết điều đó không thành hiện thực, tôi vô cùng hối tiếc".
Theo báo chí Nhật Bản, vào 3/10, Sasaki Taiga cùng nhóm 9bic biểu diễn tại thành phố Tottori. Sau khi tan ca, ca sĩ này lén lút lẻn vào phòng tắm nữ của một khách sạn trong 10 phút. Sau khi nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhân viên khách sạn báo cảnh sát. Cảnh sát bắt giữ Sasaki Taiga với cáo buộc xâm nhập trái phép.
9bic là một nhóm nhạc thần tượng nam Nhật Bản được thành lập vào 2019. Nhóm được thành lập với ý tưởng "Những chiến binh hoàng tử sống ở hiện tại". Kể từ đó nhóm trải qua vài lần thay đổi thành viên. Sasaki Taiga gia nhập nhóm vào giữa năm 2024.
