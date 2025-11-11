Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trương Quỳnh Anh khóc khi Thu Thủy nhắc đến biến cố hôn nhân

  • Thứ ba, 11/11/2025 12:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trương Quỳnh Anh vừa hội ngộ Thu Thủy trong một chương trình truyền hình. Cô bật khóc khi nghe đồng nghiệp nhắc đến biến cố hôn nhân.

Trương Quỳnh Anh là khách mời tiếp theo của show thực tế A.I là ai. Trong chương trình, nữ diễn viên có dịp hội ngộ Thu Thủy. Cả hai xúc động, ôm nhau khi vừa gặp mặt.

Khi MC Trấn Thành đặt câu hỏi cho Thu Thủy việc việc có muốn "cướp" một điều gì đó từ bản chính là "song trùng", ca sĩ nói: "Nếu là AI được lấy một thứ của Quỳnh Anh, tôi muốn lấy được sự hồn nhiên, nhí nhảnh của em ấy. Quỳnh Anh là một người sống rất tình cảm, nội tâm và phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời".

Cô chia sẻ tiếp: "Tôi cũng nghe được nhiều câu chuyện của Quỳnh Anh. Nhưng khi được gặp gỡ, làm việc chung với Quỳnh Anh, tôi lại thấy được sự hồn nhiên, trong sáng ở em. Tôi cảm thấy đây là điều rất đáng quý. Có lẽ những điều đó giúp Quỳnh Anh vượt qua những biến cố trong cuộc sống".

truong quynh anh anh 1

Trương Quỳnh Anh khóc khi Thu Thủy chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Nữ ca sĩ mong đồng nghiệp sẽ tìm được người đồng hành trên chặng đường sắp tới.

"Tôi hát bài Nhật ký của mẹ tặng Quỳnh Anh vì biết em đã dành hết tuổi thanh xuân để nuôi con trai khôn lớn, trưởng thành. Tôi hy vọng em sẽ gặp được người đàn ông thương yêu, đồng hành. Đã 6 năm trôi qua rồi, Quỳnh Anh vẫn chưa gặp được ai".

Trước những chia sẻ của Thu Thủy, Trương Quỳnh Anh nhiều lần bật khóc.

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ. Cô được biết đến qua một số bộ phim như Một ngày không có em, Cuộc chiến hoa hồng, Bóng ma học đường, gần nhất là Trói buộc yêu thương.

Nữ diễn viên và Tim ly hôn vào năm 2018. Trong một bài phỏng vấn, cô cho biết sau khi chia tay, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt. Cả hai nói chuyện thường xuyên về cách dạy con ở tuổi đang lớn. Mỗi khi cô bận công việc, Tim sẽ đón con về nhà.

"Trước đây, tôi và anh Tim gặp nhau không thoải mái vì còn những hờn giận, trách móc. Bây giờ, tôi bỏ qua tất cả và thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn. Anh Tim giờ cũng thay đổi nhiều, dành thời gian cho con", nữ ca sĩ sinh năm 1989 nói.

trương quỳnh anh Trấn Thành Thu Thủy Trương Quỳnh Anh trương quỳnh anh tim Thu thủy

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Nguyễn Thu Thủy

    Nguyễn Thu Thủy

    Thu Thủy, tên thật là Nguyễn Thu Thủy, là một nữ ca sĩ thành công với dòng nhạc trẻ. Cô được khán giả biết đến khi là thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng và H.A.T. Từ năm 2005, Thu Thủy chính thức hoạt động solo. Cô kết hôn với một doanh nhân thành đạt bằng tuổi sau 12 năm yêu nhau. Ngày 27/11/2017, Thu Thủy cho biết đã ly hôn với chồng sau 3 năm cưới.

    • Ngày sinh: 03/01/1984
    • Ca khúc tiêu biểu: Sẽ Thôi Khóc Vì Anh, Microphone, Riêng Mình Tôi, Con Đường Tôi Đi, Think Of You,...

    FacebookZing Mp3

  • Đặng Trương Quỳnh Anh

    Đặng Trương Quỳnh Anh

    Trương Quỳnh Anh, tên khai sinh là Đặng Trương Quỳnh Anh là một nữ diễn viên kiêm ca sĩ nhạc trẻ. Quỳnh Anh được nhiều khán giả truyền hình biết đến với vai nữ chính trong bộ phim "Một ngày không có em". Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực ca hát bằng album đầu tay "Đơn côi, phía sau nụ cười". Năm 2012, cô kết hôn với nam ca sĩ Tim và đã có một bé trai.

    • Ngày sinh: 12/01/1989
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Bơ vơ, Đơn côi, Ước mơ trong đời, Đừng nói dối em, Tình yêu bất tử,...
    • Phim tiêu biểu: Cầu vồng đơn sắc, Một ngày không có em, Bóng ma học đường, Bảo mẫu siêu quậy, Nữ đại gia,...

    FacebookZing Mp3

