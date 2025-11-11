Trương Quỳnh Anh khóc khi Thu Thủy nhắc đến biến cố hôn nhân

Trương Quỳnh Anh vừa hội ngộ Thu Thủy trong một chương trình truyền hình. Cô bật khóc khi nghe đồng nghiệp nhắc đến biến cố hôn nhân.

Trương Quỳnh Anh là khách mời tiếp theo của show thực tế A.I là ai. Trong chương trình, nữ diễn viên có dịp hội ngộ Thu Thủy. Cả hai xúc động, ôm nhau khi vừa gặp mặt.

Khi MC Trấn Thành đặt câu hỏi cho Thu Thủy việc việc có muốn "cướp" một điều gì đó từ bản chính là "song trùng", ca sĩ nói: "Nếu là AI được lấy một thứ của Quỳnh Anh, tôi muốn lấy được sự hồn nhiên, nhí nhảnh của em ấy. Quỳnh Anh là một người sống rất tình cảm, nội tâm và phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời".

Cô chia sẻ tiếp: "Tôi cũng nghe được nhiều câu chuyện của Quỳnh Anh. Nhưng khi được gặp gỡ, làm việc chung với Quỳnh Anh, tôi lại thấy được sự hồn nhiên, trong sáng ở em. Tôi cảm thấy đây là điều rất đáng quý. Có lẽ những điều đó giúp Quỳnh Anh vượt qua những biến cố trong cuộc sống".

Trương Quỳnh Anh khóc khi Thu Thủy chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Nữ ca sĩ mong đồng nghiệp sẽ tìm được người đồng hành trên chặng đường sắp tới.

"Tôi hát bài Nhật ký của mẹ tặng Quỳnh Anh vì biết em đã dành hết tuổi thanh xuân để nuôi con trai khôn lớn, trưởng thành. Tôi hy vọng em sẽ gặp được người đàn ông thương yêu, đồng hành. Đã 6 năm trôi qua rồi, Quỳnh Anh vẫn chưa gặp được ai".

Trước những chia sẻ của Thu Thủy, Trương Quỳnh Anh nhiều lần bật khóc.

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ. Cô được biết đến qua một số bộ phim như Một ngày không có em, Cuộc chiến hoa hồng, Bóng ma học đường, gần nhất là Trói buộc yêu thương.

Nữ diễn viên và Tim ly hôn vào năm 2018. Trong một bài phỏng vấn, cô cho biết sau khi chia tay, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt. Cả hai nói chuyện thường xuyên về cách dạy con ở tuổi đang lớn. Mỗi khi cô bận công việc, Tim sẽ đón con về nhà.

"Trước đây, tôi và anh Tim gặp nhau không thoải mái vì còn những hờn giận, trách móc. Bây giờ, tôi bỏ qua tất cả và thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn. Anh Tim giờ cũng thay đổi nhiều, dành thời gian cho con", nữ ca sĩ sinh năm 1989 nói.