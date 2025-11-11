Khánh Vy đính chính về bạn trai

Xuất hiện trong tiệc cưới của Đỗ Thị Hà ở Hà Nội, Khánh Vy gây chú ý khi đi cùng một chàng trai. Cả hai diện trang phục đồng điệu.

Trên mạng xã hội, clip ghi lại cảnh Khánh Vy và chàng trai lạ mặt cùng xuất hiện tại tiệc cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương ở Hà Nội gây chú ý. Cả hai chụp ảnh với cô dâu, chú rể ở hôn lễ, sau đó cùng tiến đến bàn dành cho khách mời. Không chỉ vậy, khi nữ MC gặp sự cố với tà váy lúc di chuyển, người này còn chủ động đưa tay đỡ và hỗ trợ cô để tránh vấp ngã.

Cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện Khánh Vy và chàng trai này diện đồ đồng điệu. Ngay sau đó, từ khóa "Khánh Vy và người yêu" lọt top tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều khán giả tò mò về danh tính chàng trai trong ảnh. Dưới clip do Khánh Vy đăng tải, khán giả gửi màn hình chụp khoảnh khắc nói trên, thắc mắc về mối quan hệ giữa MC và chàng trai này. Ngay sau đó, Khánh Vy nhanh chóng đính chính. Cô viết: "Đó là người anh của cả Hà và em đó".

MC Khánh Vy phủ nhận tin đi cùng bạn trai ở tiệc cưới Đỗ Thị Hà. Ảnh: FBNV.

Nhiều năm qua, Khánh Vy không ít lần bị đặt nghi vấn việc đã có bạn trai. Song nữ MC đều không tiết lộ về chuyện tình cảm.

Khánh Vy sinh năm 1999, tại Nghệ An. Năm 2016, cô bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ clip nói nhiều thứ tiếng khác nhau một cách trôi chảy, tự tin. Sau đó, Khánh Vy theo học ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Từ đó, cô dẫn dắt nhiều chương trình khác nhau, chẳng hạn talkshow tiếng Anh của VTV7, Đường lên đỉnh Olympia, Sóng 22… Năm 2024, cô có cơ hội đảm nhận dẫn dắt Anh trai vượt ngàn chông gai. Song lối dẫn của Khánh Vy chưa làm hài lòng khán giả. Thời điểm đó, cô nhiều lần gây bàn tán, thậm chí tranh cãi. Khán giả cho rằng lối dẫn của Khánh Vy chưa đủ tự nhiên, linh hoạt. Nó có phần khô cứng so với tính chất của một chương trình giải trí. Khi rời xa kịch bản có sẵn, Khánh Vy dễ rơi vào tình trạng nói vấp, đôi lúc dùng từ tối nghĩa hoặc hoa mỹ quá mức. Giữa những phản ứng trái chiều, Khánh Vy đều giữ động thái im lặng.