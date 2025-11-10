Sau tập mới nhất của 2 ngày 1 đêm, Trường Giang tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích từ cư dân mạng. Một bộ phận người xem cho rằng nam MC kém duyên với khách mời.

Tập 88 của chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm chặng Hà Nam vừa lên sóng. Ngoài dàn cast cố định, khách mời của tập này là Cody Nam Võ và HURRYKNG. Các thành viên thay đổi tạo hình, hóa trang để tham gia các thử thách của chương trình gồm nấu cháo bằng bếp củi và tìm ra người ra nước mắt sớm nhất từ tình huống ê-kíp đặt ra.

Tập mới nhất hiện ghi nhận hơn 1,3 triệu lượt xem và thu hút lượng bình luận, tương tác cao trên các nền tảng mạng. Bên cạnh những lời khen dành cho dàn cast lẫn khách mời, không ít bình luận tiêu cực nhắm đến Trường Giang.

Trường Giang và các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: NSX.

Cụ thể, một bộ phận dân mạng cho rằng nam MC kém duyên và thiếu tinh tế với khách mời Cody Nam Võ. Ở màn giới thiệu đầu tiên, khi Cody Nam Võ tỏ ra áp lực và bối rối khi tham gia show thực tế, Trường Giang có những câu nói như "Anh thấy khó cười"; "Lâu rồi không quay show hả cưng"; "Hai đứa có phải từ chương trình khác qua để phá chương trình này đúng không" .... Nhiều lần nam MC chen ngang vào lời khách mời khiến người xem khó chịu.

Song bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng những câu nói của Trường Giang chỉ mang tính gây cười, quăng miếng, không cố ý "dìm" khách mời.

"Thú thực là nhiều tập Trường Giang khiến người xem khó chịu, nhất là kiểu nói chuyện hay chen ngang khi người khác đang nói; "Nhiều lần thấy Trường Giang khó chịu và cà khịa khách mời"; "Từ đầu chương trình đến giờ, nhiều lần thấy Trường Giang bị tấn công nhiều. 2 ngày 1 đêm là chương trình giải trí thôi, mọi người đừng khắt khe với dàn cast quá"; "Mình xem hết các tập thấy anh Trường Giang cũng nhiều lần giúp đỡ các khách mời và đàn em"... là những bình luận từ cư dân mạng.

Sau đó, trên kênh cá nhân, Cody Nam Võ cũng để lại bài đăng với nội dung: "Được đi 2 ngày 1 đêm, Nam thực sự rất vui. Các anh cũng như những người em rất thương và giúp đỡ Nam nhiệt tình. Nam mong mọi người xem với tâm trạng thoải mái nhất. Nam không buồn hay lo ngại gì cả".

Trước đây, Trường Giang là nghệ sĩ phủ sóng game show. Mỗi năm, anh góp mặt ở nhiều chương trình cùng lúc. Song từ đầu năm đến nay, nghệ sĩ chỉ tham gia 2 ngày 1 đêm.

Anh tự sản xuất một show mang tên Khách hàng là thượng đế, gồm 20 tập, mời nhiều nghệ sĩ khác tham gia trải nghiệm các công việc như làm bánh, bán hàng đường phố, phục vụ quán ăn địa phương... Theo số liệu thống kê trên kênh của Trường Giang, các tập của series này dao động khoảng 400.000 - 600.000 lượt xem. Tập cao nhất là mở màn, ghi nhận con số 1,9 triệu lượt xem, với sự góp mặt của Cris Phan, Mai Phương Thúy, Kiều Minh Tuấn.

Theo những gì Trường Giang chia sẻ trên trang cá nhân, thời gian qua, anh chỉ góp mặt ở một số sự kiện, dành thời gian cho gia đình và tập luyện thể dục để thay đổi vẻ ngoài, hình ảnh.