Động thái gây chú ý của Diệp Lâm Anh

Hai bài đăng mới nhất của Diệp Lâm Anh đang gây bàn tán trên mạng xã hội, song nữ ca sĩ chưa lên tiếng giải thích rõ sự việc.

Tối 11/11, Diệp Lâm Anh có bài đăng trên trang cá nhân. Trong đó, cô chia sẻ về việc điện thoại cá nhân bị đập vỡ nát và cho biết đã lập vi bằng, cung cấp vi bằng là video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Dưới phần bình luận, diễn viên tiếp tục cung cấp thêm thông tin về sự việc. Cô mong vụ việc sớm được xử lý.

Diệp Lâm Anh gây chú ý khi có bài đăng trên trang cá nhân vào tối 11/11. Ảnh: FBNV.

Sáng 12/11, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải một hình ảnh khác với khung cảnh lộn xộn ngoài đường nhưng không rõ mặt.

Động thái của Diệp Lâm Anh đang gây chú ý trên mạng xã hội. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng để lại ý kiến trái chiều sau những bài đăng này. Không ít bình luận thắc mắc Diệp Lâm Anh đang gặp phải chuyện gì, song cô chưa lên tiếng giải thích.

Diệp Lâm Anh tham gia show Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS. Năm 2024, cô góp mặt ở show Nữ hoàng vũ đạo đường phố - phiên bản Việt của Street Woman Fighter với vai trò giám khảo.

Người đẹp từng kết hôn và có 2 con chung với doanh nhân Đức Phạm. Diệp Lâm Anh tâm sự cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ với tâm thế cởi mở, tích cực và luôn nhìn về những điều tốt đẹp trong tương lai. Những gì ở quá khứ, cô gác lại và không còn để tâm.

Đầu năm nay, cô công khai hẹn hò bạn trai Phạm Kiên. Nửa kia của Diệp Lâm Anh sinh năm 2000, quê ở Yên Bái. Anh theo học ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Năm 2022, Phạm Kiên trở thành quán quân trong một chương trình truyền hình thực tế. Bước ra khỏi chương trình, Phạm Kiên tham gia một số sàn diễn thời trang, hay đóng quảng cáo, phim ảnh...