Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới khán giả khi hủy show đột ngột. Anh cho biết đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Thông qua trang cá nhân, Đức Phúc thông báo dời lịch mini show Em đồng ý sang năm 2026. Ca sĩ cho biết do vấn đề sức khỏe không đảm bảo, anh buộc phải hủy lịch đêm diễn vào ngày 15/11.

Đức Phúc gửi lời xin lỗi tới khán giả và khách mời là ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Theo quản lý của Đức Phúc, thời điểm này, sức khỏe của nghệ sĩ là ưu tiên lớn nhất. Họ hy vọng Đức Phúc sớm hồi phục để có thể trở lại sân khấu trong thời gian sớm nhất.

Đức Phúc xin lỗi vì hủy show đột ngột. Ảnh: FBNV.

"Chương trình mới dự kiến sẽ được kết hợp cùng chuỗi hoạt động đặc biệt của nghệ sĩ, với sự đầu tư kỹ lưỡng và quy mô lớn hơn, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn, đáng nhớ dành cho khán giả", theo phía Đức Phúc.

Ít ngày trước, ban tổ chức show của Đức Phúc cho biết sẽ hoàn tiền cho các khán giả đã mua vé. Tuy nhiên, việc ban tổ chức thông báo hủy show đột ngột nhận phản ứng từ khán giả. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

2025 là năm thành công của Đức Phúc. Anh vừa giành giải quán quân cuộc thi Intervision tại Nga.

Với tư cách người chiến thắng, nam ca sĩ được BTC trao cúp pha lê kèm phần thưởng trị giá 30 triệu RUB (khoảng 358.000 USD ).

Đức Phúc tâm sự trên hành trình Intervision 2025 lần này, điều anh trăn trở nhiều nhất là làm sao có thể tạo nên một tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc Việt Nam (trong những giới hạn của luật thi) để lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Trở về từ cuộc thi, Đức Phúc đã trích một phần tiền thưởng để làm từ thiện ở Nga. Ngoài ra, anh cũng quyên góp 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.

“Chắc chắn tôi rất hồi hộp, kiểu tâm thế của người đi thi ấy. 10 năm qua, tôi đã đứng trên rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, thậm chí có những sự kiện lớn hơn đêm chung kết ấy. Nhưng cứ đi thi là tôi thấy hồi hộp. Với sân khấu đêm chung kết, tôi có khoảng 20 giây đầu hồi hộp. Nhưng sau đó, nhờ sự cổ vũ của khán giả và quá trình tập luyện nhuần nhuyễn trước đó, tôi hòa nhập với sân khấu một cách nhanh chóng”, Đức Phúc nhớ lại giây phút chiến thắng.