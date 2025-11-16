Trấn Thành 'phá lời nguyền'

Trấn Thành và Lan Ngọc lần đầu chung đội trong tập 7 Running Man Vietnam mùa 3. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, hạ gục Quang Trung - Liên Bỉnh Phát để giành chiến thắng cuối cùng.

Nối tiếp chặng dang dở của tập 6, tập 7 với chủ đề "Cặp đôi tri kỷ" lên sóng vào tối 15/11 chứng kiến những lần đầu bắt tay của các thành viên trong Running Man Vietnam.

Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến liên minh hợp tác giữa Trấn Thành và Lan Ngọc. Sau gần nửa chặng đường, cả hai mới lần đầu chung đội. Trong khi Quang Tuấn và Anh Tú Atus được ghép cặp do từng tham gia chung trong dự án phim Thần tiên cũng nổi điên nhiều năm trước. Từng chung chiến tuyến ở Running Man mùa 1, Liên Bỉnh Phát và Quang Trung trở thành một team. Hai thành viên còn lại là Quân A.P và Minh Hằng được xếp chung.

8 người chơi lần lượt bước vào những thử thách để chinh phục hai viên ngọc R cuối cùng.

Liên Bỉnh Phát hạ gục Trấn Thành

Trước khi bước vào trận chiến, các thành viên có bữa ăn ấm cúng và chia sẻ về hành trình sau 6 tập của chương trình. Trấn Thành dành nhiều lời khen cho Quang Tuấn và Quân A.P - hai thành viên mới gia nhập mùa 3. Nam MC chia sẻ ban đầu anh nghĩ Quang Tuấn khó gần, ít nói nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, mới nhận ra đồng nghiệp dễ thương, tình cảm. Quân A.P lại là thành viên ngây thơ, đáng yêu nhất chương trình.

Về Liên Bỉnh Phát, anh đánh giá cao Ninh Dương Lan Ngọc. Diễn viên Song lang nói dù là bóng hồng duy nhất trong đội, Lan Ngọc vẫn cho thấy sự lăn xả, mưu mô. Anh chúc cho cô giữ được sức khỏe tốt, không gặp chấn thương để có thể phát huy phong độ đến cuối chương trình.

"Đây là mối nhân duyên rất đẹp. Ngọc thấy khi gặp gỡ ai đó đều có lý do hết. Cảm ơn vì chúng ta bên cạnh nhau", Lan Ngọc chia sẻ. Ở cuối bữa tiệc, Trấn Thành xúc động khi nhìn lại từng kỷ niệm trong các tập của Running Man.

Các thành viên bước vào những thử thách của chương trình.

Sau những giây phút trải lòng, 8 người chơi chính thức bước vào các thử thách gay cấn. Với thử thách "Bóng nước sinh tử", các thành viên phải bịt mắt và đứng lên - ngồi xuống theo tín hiệu. Nếu ai sai nhịp, quả bóng nước chứa mực đen sẽ bị ập vào đầu.

Quang Trung là thành viên "lãnh" quả bóng mực đầu tiên. Anh bàng hoàng sau cú giáng mạnh từ Trấn Thành. Liên tiếp sau đó, Quân A.P, Minh Hằng, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát đều nhận hình phạt vì sai nhịp.

Trấn Thành, Lan Ngọc và Quang Tuấn là ba thành viên cuối cùng trụ lại. Cả ba phối hợp nhịp nhàng để né tránh bóng nước. Bất ngờ xảy đến ở phút chót khi Liên Bỉnh Phát chơi chiêu hạ gục Trấn Thành bằng một cú ném thẳng vào đầu khiến nam MC thua trong tức tối. Sau loạt bóng, Quang Tuấn là người chơi thắng cuộc ở thử thách đầu tiên. Nhờ vậy, liên minh Quang Tuấn - Anh Tú Atus giành 3 điểm, nắm trong tay lợi thế để bước vào những nhiệm vụ tiếp sau.

Team Quang Trung - Liên Bỉnh Phát khó khăn để vượt qua thảm gai.

Thử thách gây khó nhất cho 8 người chơi là bưng chậu nước vượt qua chướng ngại vật bao gồm thảm gai và bọt biển đầy xà phòng. Đội đổ đầy bình nước ở cuối cùng sẽ giành chiến thắng.

Team của Liên Bỉnh Phát và Quang Trung mở màn thử thách nhưng liên tục té ngã. Rút kinh nghiệm từ phần chơi của đồng nghiệp, Trấn Thành và Minh Hằng chơi chiêu bằng cách nhảy lần lượt từng chân để né thảm trơn. Với toan tính đúng, Trấn Thành là người giữ được sự thăng bằng tốt và đổ nhiều nước vào bình nhất.

Với bất lợi khi đối đầu thảm gai, đội của Quang Tuấn và Anh Tú Atus chật vật trong từng bước nhảy. Quang Tuấn bị ngã mạnh nhiều lần, dẫn đến đổ cả thau nước ra sàn.

Kết thúc thử thách này, Trấn Thành - Lan Ngọc thắng cuộc, giành 3 điểm.

Ninh Dương Lan Ngọc lật mặt

Trận so găng căng thẳng nhất của tập 7 nằm ở chặng cuối với thử thách xé bảng tên. Không giống những tập trước, lần này, các cặp đôi bị nối với nhau bằng một sợi dây. Chiều dài dây nối trở thành lợi thế quyết định: Trấn Thành - Ninh Dương Lan Ngọc được nối với nhau bằng sợi dây dài 90 cm. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát - Quang Trung trở thành cặp đôi bất lợi nhất khi khoảng cách giữa hai người là 0 cm. Luật chơi đặt ra nếu một trong hai thành viên bị loại, người đó chỉ được đi cùng đồng đội còn sống sót nhưng khả năng xé bảng tên đã vô hiệu hóa.

Không gian diễn ra buổi xé bảng tên cũng không còn rộng rãi như trước. Dàn cast chỉ được di chuyển và tấn công ở thang máy hay hành lang chật hẹp khiến cho sự hồi hộp, áp lực tăng lên.

Trấn Thành và Lan Ngọc giành chiến thắng cuối cùng.

Đội của Trấn Thành nhanh chóng liên minh với Minh Hằng - Quân A.P. Hai team phối hợp ăn ý, xé bảng tên Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát. Trước sức mạnh của Trấn Thành, các liên minh khác đều nhanh chóng bại trận.

Cú twist xảy đến khi Lan Ngọc bất ngờ lật mặt. Lúc Minh Hằng đang di chuyển trước mặt, Lan Ngọc lặng lẽ tiến đến xé bảng tên thành viên này. Minh Hằng choáng váng khi đồng đội lật mặt. Cô khẳng định từ nay về sau sẽ không bao giờ dành niềm tin cho Lan Ngọc hay bất cứ thành viên nào của dàn cast.

Chung diễn biến, Anh Tú Atus cũng chơi chiêu tương tự để tấn công Quang Trung. Song nam diễn viên nhận quả đắng khi bị Quang Trung, Liên Bỉnh Phát dồn ép, dẫn đến thua cuộc.

Hai đội cuối cùng bước vào thời khắc quan trọng là Trấn Thành - Lan Ngọc và Quang Trung - Liên Bỉnh Phát. "Bò biển" Trấn Thành bung toàn lực, phối hợp với Lan Ngọc để hạ gục đối thủ, mang về chiến thắng quyết định. Cả hai "phá bỏ lời nguyền" mùa một khi phối hợp ăn ý để vượt qua các thử thách và giành lấy 2 viên ngọc R.