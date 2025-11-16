Nghệ sĩ chia buồn khi mẹ Tuấn Hưng qua đời

Trưa 16/11, Tuấn Hưng chia sẻ thông tin về lễ tang của mẹ anh. Bà Nguyễn Thị Lam ra đi ở tuổi 76 sau thời gian điều trị bạo bệnh.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải cáo phó của mẹ anh - bà Nguyễn Thị Lam. Mẹ Tuấn Hưng mất vào 21h15 ngày 15/11 tại nhà riêng ở Hà Nội. Bà ra đi ở tuổi 76 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Lễ tang bà Nguyễn Thị Lam diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện Trung ương Quân đội 108, số 5 Trần Thánh Tông, phường Phạm Đình Hổ, Hà Nội vào 7h15 đến 9h ngày 17/11. Lễ truy điệu tổ chức vào 9h cùng ngày, sau đó thi hài của bà được hỏa táng ở Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển.

Tuấn Hưng túc trực chăm sóc mẹ thời gian qua.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chia buồn tới gia đình Tuấn Hưng. Ca sĩ Minh Quân chia sẻ: "Xin thành kính chia buồn cùng bạn và toàn thể đại gia đình mình. Cầu mong linh hồn mẹ hồng vãn sanh nơi cực lạc". Ca sĩ Khắc Việt động viên Tuấn Hưng: "Mẹ sẽ luôn bên anh. Em xin chia buồn cùng anh và gia đình".

"Em ôm anh và thương anh rất nhiều. Thương hai vợ chồng và bố. May quá em kịp thăm mẹ hôm trước. Thế là từ nay không được nghe mẹ chửi yêu nữa rồi. Mong mẹ thanh thản nơi cõi Phật", ca sĩ Lệ Quyên bày tỏ.

Tiến Linh, Hồ Tấn Tài và nhiều cầu thủ khác cũng gửi lời động viên Tuấn Hưng, mong ca sĩ sớm vượt qua mất mát to lớn này.

Thời gian qua, vợ chồng Tuấn Hưng túc trực, chăm sóc mẹ trong quá trình điều trị bệnh. Trên trang cá nhân, anh luôn chia sẻ những bài đăng lo lắng về sức khỏe của mẹ. Nam ca sĩ cho biết mỗi lần phải rời nhà để tham gia chương trình hay lưu diễn, anh đều bồn chồn, mong sớm được trở về.

Giữa tháng 7, Tuấn Hưng quyết định cạo trọc đầu với mong muốn mẹ anh có sức khỏe tốt hơn sau thời gian lâm bạo bệnh.

"Tôi không xuống tóc để thành người khác. Chỉ là muốn trở về gần hơn với chính mình và để bản thân đang cố gắng tu tập, cầu xin sức khỏe cho mẹ. Ai hiểu thì thương. Ai chưa hiểu, tôi cũng thương. Vì họ khác mình nên không có những suy nghĩ giống mình hiện tại. Nên tôi không cần phản bác. Chỉ cần tiếp tục tĩnh và buông những điều không đáng giữ. Thong dong, tự tại đến từ bên trong", ca sĩ chia sẻ.