Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới khác lạ

  • Chủ nhật, 16/11/2025 12:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Timothée Chalamet vừa lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, chỉ sau vài ngày vướng tin chia tay Kylie Jenner.

Theo Daily Mail, Timothée Chalamet được bắt gặp khi đi chơi cùng nhóm bạn ở Hollywood chỉ vài ngày sau khi thông tin đường ai nấy đi với bạn gái tỷ phú nổ ra.

Mỹ nam 29 tuổi xuất hiện trên đường phố trong trang phục đơn giản với áo sweater họa tiết kẻ sọc có phom rộng phối cùng quần kaki tối màu và đôi bốt nâu. Timothée Chalamet trông khác lạ với vẻ ngoài gầy gò và kiểu tóc húi cua. Nam diễn viên nói chuyện vui vẻ với bạn bè trước khi rời khỏi địa điểm ăn chơi nổi tiếng ở Hollywood.

Timothee Chalamet anh 1

Diện mạo mới của Timothée Chalamet. Ảnh: Backgrid.

Từ tháng 7, Timothée Chalamet đã duy trì kiểu tóc này để phù hợp với vai diễn trong dự án điện ảnh mới nhất. Không ít lần, khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nam diễn viên từ bỏ kiểu tóc xoăn lãng tử, vốn làm nên thương hiệu của người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

Ít ngày trước, Kylie Jenner và Timothée Chalamet bị đồn gặp trục trặc và nam diễn viên đã chủ động nói lời chia tay. Người này nói thêm: “Chuyện tương tự từng xảy ra trước đây, nhưng Kylie đã thuyết phục anh quay lại. Cô ấy rất say mê Timothée, nên khả năng họ tái hợp là hoàn toàn có thể”.

Một nguồn tin khác cho rằng mối quan hệ của hai người “chưa hoàn toàn kết thúc”, song thừa nhận Jenner là người chủ động nhiều hơn. “Anh ấy bận rộn với các dự án phim, còn Kylie cảm thấy mình phải nỗ lực để duy trì mối quan hệ”, nguồn này tiết lộ.

Trước đó, tin đồn chia tay càng rộ lên khi Timothée Chalamet không xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Kris Jenner, mẹ Kylie, vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, People lại dẫn nhiều nguồn tin khẳng định cặp đôi vẫn đang rất ổn. Một người thân cận cho biết nam diễn viên không thể tham dự buổi tiệc vì đang quay Dune 3 tại nước ngoài. “Họ cố gắng gặp nhau vài tuần một lần, và đang lên kế hoạch dành thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ lễ”, nguồn tin nói.

Kylie và nam diễn viên được tạp chí điện ảnh TC Candler bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới hẹn hò từ đầu năm 2023, sau lần trò chuyện tại show của Jean Paul Gaultier thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Tháng 9/2023, hai người ngầm xác nhận mối quan hệ khi sánh đôi tới xem đêm nhạc của Beyoncé và hôn nhau đắm đuối.

An Nhi

